وفاة الرئيس الايراني الاسبق علي اكبر هاشمي رفسنجاني

Dimanche 08 Janvier 2017

وكالات





Publié le:2017-01-08 23:42:44

- توفي الرئيس الايراني الاسبق علي اكبر هاشمي رفنسجاني بعد ظهر يوم الاحد عن عمر يناهز 83 عاما بعد تعرضه لازمة قلبية، وفق وكالتي ايسنا وفارس الايرانيتين للانباء.ونقل رفسنجاني بشكل عاجل الى مستشفى في شمال طهران اثر تعرضه لهذه الازمة بحسب ما نقلت الوكالتان عن حسين مراشي احد القريبين منه.وكان رفسنجاني مساعدا قريبا من الامام الخميني مؤسس جمهورية ايران الاسلامية في 1979. وشغل مناصب عدة قبل ان يتولى الرئاسة بين 1989 و1997.ومذاك، تراس مجلس تشخيص مصلحة النظام المكلف الاشراف على نشاط المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي وحسم الخلافات التي تنشأ بين مجلس الشورى (البرلمان) ومجلس صيانة الدستور.لكن نفوذه في مؤسسات النظام تراجع في الاعوام الاخيرة. ورفض مجلس صيانة الدستور في 2013 ترشحه للانتخابات الرئاسية بسبب تقدمه في السن.