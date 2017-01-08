تنظيم أول بطولة خليجية لكرة القدم للسيدات في فيفري القادم بالبحرين تنظيم أول بطولة خليجية لكرة القدم للسيدات في فيفري القادم بالبحرين

و أضاف نفس المصدر أن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم أوكل لدولة البحرين شرف تنظيم الطبعة الاولى لبطولة الخليج لكرة القدم النسوية وذلك في الفترة الممتدة من 15 إلى 23 فيفري 2017.
وبالاضافة إلى منتخب البحرين (البلد المضيف) من المقرر أن تشهد الدورة مشاركة منتخبات قطر والإمارات وعمان والعراق, فيما تتوقف مشاركة المنتخب الكويتي على القرار الذي سيصدره الاتحاد الدولي بعد ثلاثة أيام بخصوص الحظر المفروض على الرياضة الكويتية.
وأوضح الامين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم أن اللجنة المنظمة للموعد باشرت العمل والتحضير للبطولة, مؤكدا أن الاتحاد سوف يسخر كافة إمكاناته لإنجاحها.
Publié le:2017-01-08 18:34:06
Par:mandhouj (France )
Sur: الجمهوري يؤكد على جاهزية الحزب لعقد مؤتمره السادس ايام 3 و4 و5 فيفري القادم