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Sport

تنظيم أول بطولة خليجية لكرة القدم للسيدات في فيفري القادم بالبحرين تنظيم أول بطولة خليجية لكرة القدم للسيدات في فيفري القادم بالبحرين

Dimanche 08 Janvier 2017
بــاب نــات - سيتم تنظيم أول بطولة خليجية لكرة القدم للسيدات خلال شهر فيفري المقبل بمشاركة خمس دول حسب ما أفادت به اليوم الاحد تقارير اعلامية بحرينية نقلا عن الامين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم حسن إسماعيل.

و أضاف نفس المصدر أن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم أوكل لدولة البحرين شرف تنظيم الطبعة الاولى لبطولة الخليج لكرة القدم النسوية وذلك في الفترة الممتدة من 15 إلى 23 فيفري 2017.

وبالاضافة إلى منتخب البحرين (البلد المضيف) من المقرر أن تشهد الدورة مشاركة منتخبات قطر والإمارات وعمان والعراق, فيما تتوقف مشاركة المنتخب الكويتي على القرار الذي سيصدره الاتحاد الدولي بعد ثلاثة أيام بخصوص الحظر المفروض على الرياضة الكويتية.
وأوضح الامين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم أن اللجنة المنظمة للموعد باشرت العمل والتحضير للبطولة, مؤكدا أن الاتحاد سوف يسخر كافة إمكاناته لإنجاحها.



Publié le:2017-01-08 18:34:06

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