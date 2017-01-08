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Sport

الرابطة المحترفة الثانية - الجولة 10 : النتائج الفنية لمباريات الدفعة الثانية

Dimanche 08 Janvier 2017
بــاب نــات - في ما يلي النتائج الفنية والترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مقابلات الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:

المجموعة الاولى
الاحد 8 جانفي
2017 ملعب بن عروس سبورتينغ بن عروس/قوافل قفصة 2-0
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير الاتحاد المنستيري/مستقبل القصرين 2-0
ملعب الكاف اولمبيك الكاف/الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة 1-0


السبت 7 جانفي 2017
ملعب حمام سوسة امل حمام سوسة/نادي كرة القدم بالحمامات 1-0
ملعب الوسلاتية (دون حضور الجمهور) اتحاد سليانة /النادي القربي 1-1

المجموعة الثانية
الاحد 8 جانفي 2017
ملعب قرمبالية قرمبالية الرياضية/جمعية جربة 1-0
ملعب جندوبة جندوبة الرياضية/الملعب التونسي 1-0
ملعب 2 مارس بصفاقس سكك الحديد الصفاقسي/الملعب النابلي 2-1

السبت 7جانفي 2017
ملعب اريانة الاصطناعي (دون حضور الجمهور) جمعية اريانة/الملعب الصفاقسي 2-2
ملعب مساكن هلال مساكن/اولمبيك مدنين 2-1

Publié le:2017-01-08 18:26:26

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