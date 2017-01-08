الرابطة المحترفة الثانية - الجولة 10 : النتائج الفنية لمباريات الدفعة الثانية

المجموعة الاولى
الاحد 8 جانفي
2017 ملعب بن عروس سبورتينغ بن عروس/قوافل قفصة 2-0
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير الاتحاد المنستيري/مستقبل القصرين 2-0
ملعب الكاف اولمبيك الكاف/الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة 1-0
السبت 7 جانفي 2017
ملعب حمام سوسة امل حمام سوسة/نادي كرة القدم بالحمامات 1-0
ملعب الوسلاتية (دون حضور الجمهور) اتحاد سليانة /النادي القربي 1-1
المجموعة الثانية
الاحد 8 جانفي 2017
ملعب قرمبالية قرمبالية الرياضية/جمعية جربة 1-0
ملعب جندوبة جندوبة الرياضية/الملعب التونسي 1-0
ملعب 2 مارس بصفاقس سكك الحديد الصفاقسي/الملعب النابلي 2-1
السبت 7جانفي 2017
ملعب اريانة الاصطناعي (دون حضور الجمهور) جمعية اريانة/الملعب الصفاقسي 2-2
ملعب مساكن هلال مساكن/اولمبيك مدنين 2-1
Publié le:2017-01-08 18:26:26
Par:mandhouj (France )
Sur: الجمهوري يؤكد على جاهزية الحزب لعقد مؤتمره السادس ايام 3 و4 و5 فيفري القادم