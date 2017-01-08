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القدس المحتلة: مقتل 4 جنود إسرائيليين بعملية دهس

Dimanche 08 Janvier 2017
وكالات - قتل 4 جنود إسرائيليين وأصيب 15 آخرون، الأحد، بعد أن دهستهم شاحنة في حي ارمون هنتسيف بالقدس المحتلة، حسبما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مشيرة إلى مقتل سائق الشاحنة أيضا.

وفرضت الشرطة الإسرائيلية حظرا على نشر أي تفاصيل متعلقة بالهجوم، بما في ذلك هوية سائق الشاحنة. لكن مصادر أمنية فلسطينية قالت إن السائق شاب فلسطيني من حي جبل المكبر في القدس المحتلة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد، إن الجنود كانوا قد ترجلوا من حافلة في الحي المطل على البلدة القديمة في القدس، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ووصفت الشرطة الحادث بأنه "هجوم متعمد". وقالت متحدثة باسم الشرطة للإذاعة الإسرائيل: "إنه هجوم إرهابي.. هجوم بالدهس". وذكرت الإذاعة أنه تم إطلاق الرصاص على سائق الشاحنة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.



Publié le:2017-01-08 14:06:22

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