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ياسين بن قمرة بطل مسلسل ''اولاد مفيدة'' يدخل القفص الذهبي
Dimanche 08 Janvier 2017
احتفل الممثل وبطل مسلسل أولاد مفيدة الممثل ياسين بن قمرة ليلة السبت بحفل زفافه بقرطاج الضاحية الشمالية بتونس العاصمة.
وقد حضر حفل زواج الممثل عدد هام من وجوه الفن و التمثيل .
يذكر ان ياسين بن قمرة من ابرز و اشهر نجوم الاعمال التلفزية الرمضانية بعد نجاحه في دور بدر بمسلسل اولاد مفيدة و مشاركته في مسلسل مكتوب في جميع اجزائه .
Publié le:2017-01-08 13:51:36
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