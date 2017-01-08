ياسين بن قمرة بطل مسلسل ''اولاد مفيدة'' يدخل القفص الذهبي

Dimanche 08 Janvier 2017





Publié le:2017-01-08 13:51:36

احتفل الممثل وبطل مسلسل أولاد مفيدة الممثل ياسين بن قمرة ليلة السبت بحفل زفافه بقرطاج الضاحية الشمالية بتونس العاصمة.وقد حضر حفل زواج الممثل عدد هام من وجوه الفن و التمثيل .يذكر ان ياسين بن قمرة من ابرز و اشهر نجوم الاعمال التلفزية الرمضانية بعد نجاحه في دور بدر بمسلسل اولاد مفيدة و مشاركته في مسلسل مكتوب في جميع اجزائه .