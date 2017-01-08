جُمّدت الجمعيات الخيرية فماتت البنت رانية

Dimanche 08 Janvier 2017





Publié le:2017-01-08 12:56:36

هم حماة الجبال وسكانها، هم الدرع الثاني بعد قواتنا المسلحة لدحر الارهاب رغم المآسي وشظف العيش و اشتداد القرّ في مثل هذه الأيام. لم يغادروا أكواخهم بل عمروها فباتوا العين التي ترقب الحدود بمعية بواسل الوطن. لم يطلبوا الشيء الكثير من وطن لا يعرفونه الا عبر الصور والشاشات ان توفرت ولكنهم يعشقون علما أحمر يتوسطه هلال ونجمة وقرص أبيض صاف كصفاء الحليب المحرومين منه.سكان الحدود الجبلية يعانون صيفا و شتاء ويحملون وزر الوطن الذي نتخاذل عن حمله في الأرياف والحضر. هؤلاء ظلموا منذ عقود طويلة وطمعوا ذات ليلة باردة أن تشملهم الثورة فتهبهم القدر القليل من الحاجة اليومية : قوت و دفء ليمتدوا كخيوط العنكبوت على طول حدودنا يكشفون جحور الارهاب لا سيما وأنهم يعرفون المناطق الوعرة شبرا شبرا. كانت الجمعيات الخيرية التي انبعثت بعد الثورة الملجأ الوحيد لهؤلاء اذ هبت الاعانة والغطاء والملابس والخبز والسميد و كل ما يردّ الرمق ويحفظ جسم الانسان من الهلاك. جندت طاقات شبابية وكهول وحتى العجائز فاقتسموا الاثقال و جاسوا خلال الداخل التونسي المهمل لعقود خلت. العمل الخيري باب طرقته أغلب المجتمعات العربية والأوربية والعلمانية والشيوعية و الليبرالية لأنه طبع من طباع الانسان و محور آدميته. ولكن لبعض الاجندات في تونس رأي آخر اذ يؤرقهم المد التضامني و التكافل المجتمعي لا سيما اذا انطلق من الجمعيات الأهلية و المساجد والوداديات والمنظمات الوطنية.نسبت أغلب هذه الجمعيات للارهاب فحوصرت دون أن تعوض بأخرى تقوم مقامها و توفر أركان الحياة لهؤلاء المواطنين المواجهين للأخطار من كل صوب. جُمّد أغلبها لوجود الشبهة دون التثبت الدقيق بل فتحت قنوات أخرى لمضيعة الوقت وصرف الشباب عن العمل الخيري فكانت جمعية شمس وربما المريخ وزحل. هكذا كادوا للعمل الخيري الذي احتسب سياسيا قبل أن يحتسب اجتماعيا من كل الأطراف فانصرف عن قرى الجبال الوعرة الحاكم والمحكوم خوفا وطمعا وترضية وبقوا سكانها يعانون الأمرّين.لم يكن الأمر جليا السنة الفارطة والتي قبلها اذ كان الطقس مستقرا نسبيا فلم تتدهور الحرارة ولم يشتد البرد. ولكن هذه السنة راوغ هذا الأخير الحكومة الموقرة و راوغ الجندوبي "عزرائيل الجمعيات الخيرية" ففعل الأفاعيل وسقطت شهيدة البرد في تونس الديمقراطية والجمهورية الثانية البنت اليافعة رانية. رانية رحمها الله بنت العشر سنوات كانت تعيش في كوخ اذ اصابها مرض فارتفعت حرارتها ولم تستطع عائلتها معالجتها و بقيت على هذا الحال لثلاث أيام من دون طبيب و لا دواء ، البرد القارس و قلة الحيلة أسباب مباشرة لأفول نجم هذه الزهرة التي اقتلعت بكل عنجهية. لم ترع الدولة و أجهزتها تلك القرى والأرياف ولم تترك قوافل الخير تصل الى تلك الديار فماذا ربحت الدولة وماذا خسرت تلك القرى. ان قسوة الجندوبي وفريقه على العمل الجمعياتي وخصوصا الخيري بعث الخوف والريبة في قلوب كل المتطوعين فانصرفوا لغيره من الأعمال وضاعت رانية وأخواتها واخوانها في الطريق.لزام على الدولة أن تتثبت في موارد ومصادر الجمعيات كلها فتراقب مستحقاتها وخزائنها وتضرب بغلظة على كل متواطئ مع الارهاب وكل مفسد لأخلاق و عرف المجتمع. لزام على الدولة أيضا أن تتيقظ لكل خبر رائج زائف كان أو صادق فتجوس خلال الملفات وتتبع دقائق الحسابات لتظفر بالدليل القاطع على تورط هاته الجمعية أو تلك في علاقة بالأجنبي وماله أو بشبكات التهريب أو الارهاب أو الدعارة أو المخدرات أو غيرها من الأوبئة التي أهلكت مجتمعنا وجعلته في ضيق. هنالك تكون الغاية تبرر الوسيلة وتحفظ أمن الناس وقوتهم ولكن الاعتماد على الشبهة للتجميد ثم المغالطة الاعلامية والامتناع عن تعويض ذاك الجهد الخيري بسبل أخرى هو السبب الرئيسي في موت رانية و غيرها من مواطنينا المرابطين على الحدود. رحم الله رانية شهيدة البرد و انعدام قيمة المواطنة كيف يقيمون حفلات رأس السنة ويزينون أشجار السرو بالأضواء و يأكلون المرطبات و يشربون المشروبات وهم في غاية البهجة الفرح وبين ظهرانيهم بنت العشر سنوات تئن.. تئن.. تئن.. ثم تموت بردا لانعدام القوت والغطاء والدواء.