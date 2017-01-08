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تطاوين: وفاة شخصين جراء انقلاب سيارتهما اثر محاولة الهروب من كمين للحرس الوطني

Dimanche 08 Janvier 2017
بــاب نــات - توفي صباح اليوم شخصان من اصيلي بنقردان متاثرين بجراحهما على اثر انقلاب سيارتهما المحملة بالسجائر المهربة على مستوى منطقة شعبة المخانب القريبة من بني مهيرة.

انقلاب السيارة كان اثناء محاولة سائقها الهروب من كمين لدورية الحرس الوطني بالصمار بواسطة السلسلة المسمارية ما ادى الى فقدان السيطرة على السيارة وانقلابها في حين تمكنت سيارة ثانية من الفرار بحسب ما افاد به مصدر امني .



Publié le:2017-01-08 12:42:10

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