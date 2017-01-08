كأس فرنسا: نادي باريس سان جرمان يكتسح باستيا بسباعية نظيفة

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-08 10:02:52

- حقق نادي باريس سان جرمان فوزا كاسحا على باستيا وهزمه بسباعية نظيفة ليبلغ دور ال16 من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم مساء أمس السبت على ملعب بارك دي برانس.وللمفارقة، تناوب على تسجيل الأهداف سبعة لاعبين هم على التوالي البرازيلي ثياغو سيلفا (30) وأدريان رابيو (43) وكريستوفر نكونكو (47) والايطالي ثياغو موتا (58) والبرازيلي لوكاس مورا (63) والارجنتيني انخل دي ماريا (77) والالماني جوليان دراكلسر (89).وحذا نادي ليل حذو باريس سان جيرمان وفاز على نادي اكسلسيور بأربعة أهداف مقابل هدف واحد سجله اللاعب بيتي (88).وسجل ابراهيم امادو (17) واداما سوماورو (60) وماركوس لوبيس (89) ومارتان تيرييه (90) أهداف نادي ليل.وتغلب ستراسبورغ على أبينال 4-2 بعد التمديد، وغانغان على لوهافر 2-1، وديجون على لوهان كويزو 2-0، وكيفيي على درانسي 3-2.وكان نادي موناكو قد افتتح هذا الدور بفوزه على أجاكسيو 2-1 أول أمس الجمعة.