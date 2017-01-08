بطولة قطر للتنس: اللقب للصربي ديوكوفيتش للعام الثاني على التوالي

Dimanche 08 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-08 09:59:50

- تمكن الصربي نوفاك ديوكوفيتش (المصنف الثاني)، مساء أمس السبت بالدوحة بملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش، من هزم منافسه البريطاني آندي موراي (المصنف الأول)، والحفاظ على لقب بطولة قطر المفتوحة للتنس للرجال للعام الثاني على التوالي.وفاز نوفاك ديوكوفيتش، في هذه البطولة في نسختها الخامسة والعشرين، البالغة مجموع جوائزها مليونا و334 ألف دولار، على آندي موراي بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع أشواط (6-3، 5-7، 6-4) في مباراة استغرقت ساعتين و55 دقيقة، ووصفت ب"القوية والمثيرة من جانب اللاعبين" معا.ويعد الفوز بلقب بطولة قطر للتنس، الثاني على التوالي للاعب الصربي، البالغ من العمر 29 سنة، الذي احترف هذه اللعبة منذ 2003، بعد فوز أول كان حققه العام الماضي على حساب الإسباني رفائيل نادال بمجموعتين مقابل لا شيء بواقع أشواط (6-1، 6-2).ونتيجة لذلك، بات ديوكوفيتش اللاعب الرابع الذي يحقق اللقب مرتين على التوالي في تاريخ بطولة قطر للتنس، منذ انطلاقها عام 1993، بعد السويدي ستيفان ايدبيرغ عامي 1994 و1995، والسويسري روجيه فيدرر عامي 2005 و2006، والبريطاني آندي موراي عامي (2008 و2009 ).كما يعد هذا الفوز ال25 لديوكوفيتش، مقابل 11 فوزا لموراي (البالغ من العمر 29 عاما أيضا)، من أصل 36 مواجهة جمعت بينهما طوال مسيرتهما في بطولات اللاعبين المحترفين.وحصل ديوكوفيتش على كأس البطولة والجائزة المالية المخصصة للمركز الأول وقيمتها 209.665 ألف دولار، مرفقة ب 250 نقطة في التصنيف العالمي، فيما نال موراي جائزة المركز الثاني المقدر قيمتها ب110.420 ألف دولار إلى جانب 150 نقطة في التصنيف العالمي.يشار إلى أن اللاعبين الذين خرجوا من الدور نصف النهائي، حصلوا على جائزة مالية قدرها 59.810 ألف دولار بجانب 90 نقطة، فيما نال اللاعبون الذين ودعوا الدور ربع النهائي جائزة مالية قيمتها 34.080 ألف دولار، مرفقة ب45 نقطة في تصنيفهم العالمي.