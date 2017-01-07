داعشي ليبي لقناة الحدث : سفيان ونذير قُتلا

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بــاب نــات

والدة نذير الكتاري: ابني وسفيان ما يزالان على قيد الحياة





Publié le:2017-01-07 23:48:48

- بثت قناة "ليبيا الحدث" ضمن برنامج " وثائق خاصة" تحقيقا مع احد الدواعش الذين قبض عليهم تحدث فيها عن عملية إعدام الصحفيين التونسيين نذير القطاري وسفيان الشورابي .وقال الداعشي الليبي عبد الرزاق عبد الناصر ان قيادات تونسية داعشية هي التي ألقت القبض على الصحفيين...وأكد الداعشي ان الشخص الذي قام بقتل الصحفيين هو شخص "تشادي" اسمه احمد مع شخص اخر من الجنسية التشادية اسمه ابو عبد الله سجن في السعودية وقد فجر نفسه في احدى العمليات الانتحارية.وقال الداعشي الليبي ان عملية قتل ودفن الصحفيين تمت في غابة "درنة" ... .قالت سنية رجب، والدة نذير الكتاري، في تدوينة على حسابها بفايسبوك إنّها متأكّدة من أنّ ابنها وزميله سفيان الشورابي المختطفين في ليبيا ما يزالان على قيد الحياة وأنّهما موجودان لدى الجيش الليبي.تدوينة سنية رجب جاءت على اثر ما تداولته وسائل إعلام وطنية نقلا عن قناة ''الحدث الليبية'' بأنّ نذير وسفيان قتلا، بحسب ما جاء في تصريحات لـ ''داعشي'' ليبي للقناة المذكورة.وأضافت السيدة رجب قائلة ''لا اقبل اي عزاء عزوني فقط في دولتي التي تركت ابنائي يتلاعبون بمصيرهم جهة ليبية فقط لتستعرف بها و تتعامل معها''.من جانبه قال والده سامي الكتاري في تصريح لاذاعة موزاييك إنه غير مقتنع باعترافات الإرهابي التى بثتها أمس قناة الحدث الليبية، مضيفا بأنهما ما زالا مفقودين في غياب أي دليل مادي على مقتلهما.من جهة أخرى أكّد امكانية تدويل قضية اختفاء ابنه وسفيان الشورابي في ليبيا، معتبر أن الحكومة التونسية وضعت هذه القضية بالأرشيف، حسب تصريحه.