الصقيع يضرب أوروبا ويقتل العشرات

Samedi 07 Janvier 2017

وكالات - اجتاحت موجة من البرد الجليدي أوروبا، السبت 7 يناير مع درجات حرارة متدنية جداً تسببت في وفاة 10 أشخاص في بولندا و7 في إيطاليا وغطت مدينة إسطنبول بالثلوج.



وشهدت موسكو الميلاد الأكثر صقيعاً منذ 120 عاماً.



وفيات جراء البرد القارس



وقضى 10 أشخاص من البرد خلال يومين في بولندا، حيث تدنت درجات الحرارة الى 20 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق كما أعلن السبت المركز الحكومي للأمن الوطني.





والحصيلة مرشحة للارتفاع في نهاية الأسبوع، إذ يتوقع أن تتدنى درجات الحرارة أكثر.



وأدت موجة البرد التي ضربت إيطاليا الى وفاة 7 أشخاص على الأقل في الساعات الـ48 الأخيرة وفقاً لحصيلة أخيرة نشرتها السلطات السبت.



خمسة من المتوفين هم مشردون بينهم بولنديان رغم التدابير التي اتخذت لاستقبالهم الأسبوع الماضي قبل وصول موجة البرد.



وتساقطت الثلوج بكثافة على وسط إيطاليا وأيضاً في منطقة بوليا (جنوب شرق)، حيث أغلق مطارا باري وبرينديزي صباحاً وحتى في صقلية.



وذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي أن موسكو، حيث تراجعت درجات الحرارة ليلاً الى 30 درجة مئوية تحت الصفر، عرفت الميلاد الأكثر صقيعاً منذ 120 عاماً.



وفي سان بطرسبرغ (شمال غرب)، حيث بلغت درجات الحرارة 24 درجة مئوية تحت الصفر عثرت الشرطة على جثة رجل قضى جراء البرد ليل الجمعة السبت.



وضربت عاصفة ثلجية تركيا وشلت الحركة في إسطنبول، حيث ألغيت السبت مئات الرحلات الجوية. كما توقفت حركة الملاحة على مضيق البوسفور.



وكانت الأرصاد الجوية تتوقع تساقط الثلوج طوال النهار على أن تتراجع العاصفة مساء. إلا أن درجات الحرارة ستبقى متدنية في إسطنبول تحت الصفر في الأيام المقبلة.



مهاجرون قضوا برداً



وفي بلغاريا عثر قرويون، أمس الجمعة، على جثتي مهاجرين عراقيين توفيا من شدة البرد في غابة في جبل ستراندجا (جنوب شرق) قرب الحدود مع تركيا.



وكان عُثر الثلاثاء الماضي على مهاجر أفغاني في العشرين من العمر قضى بسبب البرد في شمال اليونان بعد أن عبر الحدود اليونانية-التركية.



والشهر الماضي أعلنت السلطات اليونانية أنها نقلت جميع المهاجرين واللاجئين الى منازل جاهزة وخيم مزودة بتدفئة.



ووصلت درجة الحرارة السبت في أثينا الى الصفر وفي شمال البلاد 15 درجة مئوية تحت الصفر.



وفي سويسرا كانت الليلة الماضية شديدة الصقيع وبلغت درجات الحرارة في دافوس 19 درجة مئوية تحت الصفر وفي برن (وسط) 15,5 درجة مئوية تحت الصفر. وسجلت أدنى درجات الحرارة لهذا الشتاء صباح الجمعة في لابريفين مع 29,9 درجة مئوية تحت الصفر على ارتفاع 1000 متر عند الساعة السابعة صباحاً (06:00 ت غ). وهذه البلدة تسجل أرقاماً قياسية لناحية البرد الشديد في سويسرا بعد أن سجلت في 12 كانون الثاني/يناير 1987، 41,8 درجة تحت الصفر.



وضربت موجة البرد أيضاً منذ، أمس الجمعة، دول البلقان مع درجات وصلت الى 27 درجة مئوية تحت الصفر خصوصاً في مناطق جبلية في البوسنة وجنوب صربيا وشرقها.



كما تأثر الساحل الادرياتيكي خصوصاً منطقة سبليت في كرواتيا، حيث بلغت درجات الحرارة صباح السبت 7 درجات تحت الصفر هي الأدنى في هذا المرفأ منذ أكثر من نصف قرن كما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.



وفي فرنسا تدنت درجات الحرارة ليلاً كثيراً في المنطقة الباريسية وتراوحت بين 3 و11 درجة مئوية تحت الصفر.



وسبب موجة البرد هذه التي يتوقع أن تستمر حتى الأحد، كتل هوائية قطبية أتت من سكندينافيا على أوروبا الوسطى.



كما شهدت ألمانيا ليلتها الأكثر صقيعاً مع تسجيل 26 درجة مئوية تحت الصفر في مدينتين بافاريتين (جنوب) و25 درجة مئوية تحت الصفر في أوبرستدورف (جنوب شرق)، في حين تراجعت الحرارة في برلين الى 15 درجة مئوية تحت الصفر.





Publié le:2017-01-07 22:35:04

