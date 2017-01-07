تعهد مع راقصات اغراء لإحياء جنازة والده !

Samedi 07 Janvier 2017





Publié le:2017-01-07 22:15:39

عندما تنسحب الاخلاق بعيدا تجر خلفها الفطرة وتترك الفراغ للتوحش فيستتب العبث لتغرق الانسانية في حالة من الضياع ، من اجل ذلك يجب الاستمرار في المنافحة على الفطرة السوية بل حتى على الطقوس التي انتجتها ثقافة الشعوب والقبائل ومارستها وفق مناخاتها وانزلتها عند متطلباتها ومقتضياتها ، خاصة امام وحوش هائجة شبقة لانتهاك كل الاشياء السوية التي تحيل على فطرة الانسان "اخلاق ..فضيلة ..جمال..شرف..نخوة..اخوة ..صداقة..."ضمن منهج الفحش على الفطرة الذي اجتاح العالم ، اطل علينا التايواني " Hsiang " ببدعة اثارت الجدل في موطنه وخارجه ، كان ذلك حين قرر ان "يكرم" والده السياسي المعروف " Tung Hsiang " بعد وفاته ، واستقر على احياء جنازته بالرقص ! واي رقص !! فقد تعاقد الابن مع 50 راقصة اغراء واستأجر قافلة من العربات المجهزة بأحدث الآلات ثم جاب اشهر شوارع مدينة "تشاوي" هناك انتصبت الراقصات فوق العربات ومارسن شتى أنواع الاغراء على مدى ساعتين من الزمن ! تلك هي هدية الابن لوالده في يوم جنازته وذلك هو مقام وحرمة الميت عند الكثير من الذين تنصلوا من الفطرة واختاروا الاثارة والشذوذ ونزعوا عنهم جميع المعتقدات والعادات ثم اعتنقوا مذهب "خالف تعرف" .صحيح انه بين تايوان وتونس محيطات وقارات ولا يعنينا الخبر اذا تعاطينا مع بعده الجغرافي ، أما اذا استحضرنا سلوكات بعض العاهات التي تعيش بيننا والتي لا يرتقي ابن السياسي التايواني ليكون احد صبيانها في فن العبث والرذيلة والاسفاف ، حينها يصبح العمل على تحصين اجيالنا من هذه العاهات ضرورة ملحة ، وان كانت الفطرة تنتهك عبر العالم من وحوش فتاكة ، فان الفطرة في بلادنا تنتهك من حشرات سامة جبانة ، حشرات لا هي واجهت كالوحوش المدمرة وتحملت مسؤولية افعالها ولا هي استكانت وركنت للعلف والنوم حتى يدركها الموت ، بل تجدها تصر على التلصص والتسرب لتُجهز على اكثر ما يمكنها من من محاسن وفضائل قبل ان يداهمها الفناء وتتخفف الارض من مكرها.