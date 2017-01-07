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انتخاب كمال دقيش رئيسا للجامعة التونسية للملاكمة

Samedi 07 Janvier 2017
بــاب نــات - تم اليوم انتخاب كمال دقيش رئيسا للجامعة التونسية للملاكمة للمدة النيابية 2016-2020 وقد جرت الجلسة العامة الانتخابية اليوم السبت في الحمامات حيث ترشح لانتخابات المكتب التنفيذي للجامعة قائمة اولى ضمت 12 عضوا برئاسة كمال دقيش وقائمة ثانية برئاسة مصطفى بدري.
واشرف على سير العملية الانتخابية الطوغولي كيلاني بايور نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة ورئيس الكنفدرالية الافريقية للملاكمة بحضور جوزاف مولر مدير المكتب التنفيذي للكنفدرالية الافريقية.
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء افاد كمال دقيش " ان القائمة التي تراسها مصطفى بدري تم اسقاطها قبل انطلاق العملية الانتخابية مشيرا الى ان اللجنة المستقلة للانتخابات تفطنت لترشح احد الاعضاء على قائمة مصطفى بدري وهو في ذات الوقت عضو في احدى الجامعات الرياضية التونسية وهو ما يمنعه منعا باتا الفصل 38 من قوانين الاتحاد الدولي للملاكمة".
وتقدم كمال دقيش بالمناسبة "بجزيل الشكر لكافة النوادي المنضوية صلب الجامعة التونسية للملاكمة دون استثناء على انخراطها الفاعل في هذه الانتخابات التي ستكرس علوية القانون وتكون نقطة بداية لعملية اصلاح واسعة لرياضة الفن النبيل في تونس".
واوضح قائلا " سنعمل على اعادة الاعتبار للجامعة من خلال توثيق الصلات بالاتحاد الدولي للملاكمة والكنفدرالية الافريقية للعبة وسنسعى بكل جهد الى اعلاء راية الملاكمة التونسية في المحافل الدولية".



Publié le:2017-01-07 23:04:28

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