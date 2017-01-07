فرنسا توبّخ القوّادة والأذيال

Samedi 07 Janvier 2017

أبو مــــــازن



يا خسارة تعليمي لكم، جعلتكم ذات يوم تروحون وتغدون على عاصمة الأنوار أكثر من مرة في الأسبوع، حضنتكم بدفء الشمبانيا و أجباني، نطقتم الراء وحرفتموها كما أحرّفها غاء بعد أن تسوقتم من لافيات. هناك لبستم "الممضى" من اللباس وتفاخرتم بينكم عندما عدتم الى أكواخكم : أنا سان لوران و أنا كاردان. تبا ذهب تعبي سدى وأضعتم مصالحي رغم الدعم المعنوي واللوجستي والمالي والجمعياتي، رغم المنح والحوافز، رغم كل شيء، تبا ستبقون دوما " عرب".



لم يكن أجدادكم القوادة قليلي الفهم مثلكم اذ كنت آمر فأطاع و أخطط فينفذون و أغدر فيجدون آلاف الأعذار،يبيضون صورتي ويجعلونني الرجل المتعلم المتحضر الذي جاء لينقلنا الى عالم الأضواء. كان أجدادكم القوادة في الحضر والريف يرددون كالببغاء ما أمليه بعد ترجمته الى لهجتكم، اقتنعوا بعلمانيتي بل جعلوها ديْنا جديدا لهم رغم انحرافها عن باقي العلمانيات. لقد أنهكنكم الثورة التي اجتهدت في وأدها لولا تأخر شحن السلاح وفرار من نصبت عليكم ساعة الالتقاء.



جعلتكم جنرالات على الاعلام فلم تفلحوا بعد أن بهدلكم الفايس بوك والمواقع الاجتماعية التي نشأت بعد الثورة التونسية. طرحت خطاياكم و خطيئاتكم وحملتكم الى المصالحة والصفح ولكنكم لم تحسنوا استغلال الفرص بل مارستم الرذيلة الاعلامية حتى انزعج منكم القوم فلم تنالوا رضاهم وزدتم في حنقهم. أصبحت لا أعلم ان أجدّ في الدفاع عليكم أم الدفاع عن مصالحي واسواقي التي كدت أن أخسرها لو نجحت ثورتكم. تبا لقوادة "آخر الزمان" يكلفونني أكثر من أجهزة التجسس والمخابرات ولكن دون نتيجة.



ها انني أصرّح الآن باسم رئاسة وزرائي و أفتري على التوانسة و فيهم المصدقون لي وها هو المقيم العام ، عفوا السفير، ينتقل من مكان لمكان فيشاهد رأي العين و يبحث في دقائق الأمور التونسية و يفرض آرائي. ها هو الحداد يلتقي ايديولوجيا مع عنصرية ماري لوبان ويسب أبناء بلده لينصر لصلف فرنسا الاستعمارية. لم أعد أعوّل على أيتامي رغم أنني لازلت حية و سأتخذ مواقف جريئة و أكثر شدة رغم ضيق الحال و رغم انكسار الشوكة و هجرة الحضارة الى الشرق الأقصى.



Publié le:2017-01-07 18:40:06



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