الكونجرس يصادق على انتخاب دونالد ترامب رئيسا وسط احتجاجات نواب ديمقراطيين

Vendredi 06 Janvier 2017

وكالات





Publié le:2017-01-06 23:04:48

- بعد نحو شهرين على فوزه في الانتخابات الرئاسية في 8 من نوفمبر الماضي، صادق الكونجرس الأمريكي، الجمعة، بغرفتيه على انتخاب دونالد ترامب رئيساً.وترأس نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يتسلم بحكم منصبه رئاسة الكونجرس أيضاً، اجتماعاً مشتركاً لمجلسي النواب والشيوخ، للتصديق على عدد الناخبين الكبار الذي حصل عليه كل من ترامب ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.والمعروف أن الرئيس الأمريكي لا ينتخب مباشرة من الشعب، بل يختار الناخبون ناخبين كباراً سبق وأن اجتمعوا في 19 من ديسمبر/ الماضي في كل ولاية من ولايات البلاد الـ50.وحصل ترامب على 304 من الناخبين الكبار مقابل 227 لكلينتون، والفائز بحاجة لتأييد 270 من الناخبين الكبار للفوز.كما فاز مايك بنس بمنصب نائب الرئيس جامعاً 305 من الناخبين الكبار.وفي 19 ديسمبر الماضي قرر جمهوريان من الناخبين الكبار عدم تأييد ترامب، كما قرر 5 من الناخبين الديمقراطيين الكبار عدم التصويت لكلينتون.ولا يمنع الدستور الناخب الكبير من التصويت لغير المرشح الذي قدم نفسه على أنه يمثله خلال الانتخابات.وعمل نواب ديمقراطيون على عرقلة هذا التصديق عبر الكلام عن التدخل الروسي في الانتخابات أو حصول خروقات للحقوق المدنية، أو تسجيل خلل في عمل الانتخاب الإلكتروني.غير أن جو بايدن رفض كل هذه الحجج لأنها غير موقعة من قبل نائب أو سيناتور من كل من مجلسي النواب والشيوخ، كما تقضي بذلك القوانين الفيدرالية.وحسم بايدن الديمقراطي الأمر قائلا "انتهى الأمر، النقاش ممنوع" ما أثار ضحك الجمهوريين وتصفيقهم.وتليت سماء الناخبين الكبار الفائزين في كل ولاية من ولايات البلاد الـ50.وفي نهاية الجلسة صرخ 3 متظاهرين احتجاجاً على التصديق على انتخاب ترامب، فاخرجوا من القاعة.وبات الآن بامكان ترامب أن يقسم اليمين في الـ20 من الشهر الحالي كما يقضي بذلك الدستور، ليصبح رئيس الولايات المتحدة.