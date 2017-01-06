سفير فرنسا و قدماء الافريقي يزوران عون الامن المصاب في ملعب رادس

Vendredi 06 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-06 22:24:44

- زار سفير فرنسا بوافر دارفور عون الامن من وحدات التدخل كريم البرهومي في منزله بسيدي داود ، و الذي تعرض الى اصابة حادة بعد احداث العنف التي شهدها لقاء النادي الافريقي و باري سان جرمان ، و قد تزامنت زيارته مع قدوم هيئة قدماء النادي الافريقي لعيادته ممثلة في ناطقها الرسمي لطفي القلمامي و الكاتب العام رضا الراجحي حيث قدما باقة ورد للعون المصاب ، وهي بادرة لاقت استحسان عائلة كريم البرهومي .