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Sport

سفير فرنسا و قدماء الافريقي يزوران عون الامن المصاب في ملعب رادس

Vendredi 06 Janvier 2017
بــاب نــات - زار سفير فرنسا بوافر دارفور عون الامن من وحدات التدخل كريم البرهومي في منزله بسيدي داود ، و الذي تعرض الى اصابة حادة بعد احداث العنف التي شهدها لقاء النادي الافريقي و باري سان جرمان ، و قد تزامنت زيارته مع قدوم هيئة قدماء النادي الافريقي لعيادته ممثلة في ناطقها الرسمي لطفي القلمامي و الكاتب العام رضا الراجحي حيث قدما باقة ورد للعون المصاب ، وهي بادرة لاقت استحسان عائلة كريم البرهومي .
تمنيا لكريم البرهومي بالشفاء العاجل






Publié le:2017-01-06 22:24:44

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