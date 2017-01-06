Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Lissabr hdoud  
Sport

المهاجم التونسي حمدي الحرباوي ينضم الى فريق شارلروا البلجيكي على سبيل الاعارة

Vendredi 06 Janvier 2017
بــاب نــات - اعن نادي سبورتينغ شالروا البلجيكي عن انضمام المهاجم التونسي حمدي الحرباوي قادما من فريق اندرلخت على سبيل الاعارة.
واضاف النادي على موقعه الرسمي انه "تم الاتفاق بين اندرخلت وسبرورتنغ شارلروا لاعارة المهاجم حمدي الحرباوي لمدة ستة اشهر" مذكرا بان اللاعب البالغ من العمر 32 سنة خاض في مسيرته الرياضية 190 مباراة ومؤكدا ان "اسرة سبورتنغ تتمنى للحرباوي افضل اداء خلال تقمصه للون فريقه الجديد".

يذكر ان حمدي الحرباوي لم يوجه له هنري كاسبرجاك مدرب المنتخب الوطني التونسي الدعوة للمشاركة ضمن التشكيلة الاساسية التي اعلن عنها يوم الاربعاء الماضي في نهائيات كاس امم افريقيا التي ستقام من 14 جانفي الى 5 فيفري 2017 في الغابون.



Publié le:2017-01-06 20:16:47

festival-75d800a9c99f9c92ef71cab4be1ea8d5-2017-01-06 20:16:47
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136513



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12970,1

  • (04/01)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,45673 DT        1$ =2,35502 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04/01)   1042,1 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136513 576|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires