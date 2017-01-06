المهاجم التونسي حمدي الحرباوي ينضم الى فريق شارلروا البلجيكي على سبيل الاعارة

Vendredi 06 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-06 20:16:47

- اعن نادي سبورتينغ شالروا البلجيكي عن انضمام المهاجم التونسي حمدي الحرباوي قادما من فريق اندرلخت على سبيل الاعارة.واضاف النادي على موقعه الرسمي انه "تم الاتفاق بين اندرخلت وسبرورتنغ شارلروا لاعارة المهاجم حمدي الحرباوي لمدة ستة اشهر" مذكرا بان اللاعب البالغ من العمر 32 سنة خاض في مسيرته الرياضية 190 مباراة ومؤكدا ان "اسرة سبورتنغ تتمنى للحرباوي افضل اداء خلال تقمصه للون فريقه الجديد".يذكر ان حمدي الحرباوي لم يوجه له هنري كاسبرجاك مدرب المنتخب الوطني التونسي الدعوة للمشاركة ضمن التشكيلة الاساسية التي اعلن عنها يوم الاربعاء الماضي في نهائيات كاس امم افريقيا التي ستقام من 14 جانفي الى 5 فيفري 2017 في الغابون.