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حراك تونس الارادة يرفع قضية ضد جمعية اتهمت الحزب بالحصول على رشوة

Vendredi 06 Janvier 2017
بــاب نــات - أعلن حزب حراك تونس الإرادة انه يتجه نحو رفع قضيّة بالكاتب العام لجمعية "توانسة ضدّ الفساد" كريم بن علي الذي كشف أن رئيس لجنة الطاقة صلب الجمعية المذكورة والمكلف بالعمل على الفساد في قطاع النفط، متورط في ملفات فساد وأنه تحصّل على رخصة للتنقيب عن النفط زمن حكم الترويكا عبر رشوة قدّمها لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان قد أسّسه رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي سنة 2001.

وطالب حراك تونس الإرادة قي بيان نشره يوم الجمعة الناشطين بهذه الجمعيّة الى الكف عن الزج باسم الحزب في خلافاتهم الداخلية.
وقال الحزب أن ما جاء على لسان رئيس الجمعية يدخل في باب التشويه المتعمّد له ولرئيسه المنصف المرزوقي مفنّدا أن يكون أحد أعضاء الجمعية المذكورة قد انتمى سابقا الى حزب المؤتمر أو الى حزب حراك تونس الإرادة.
جدير بالذكر تن الكاتب العام لجمعية "توانسة ضد الفساد" كريم بن علي اكد خلال ندوة صحفية للجمعية إن رئيس لجنة الطاقة المكلف بالعمل على الفساد في قطاع النفط متورط في ملفات فساد وأن له شركة بالعاصمة تبيع النفط المُهرّب.





Publié le:2017-01-06 18:38:51

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