حراك تونس الارادة يرفع قضية ضد جمعية اتهمت الحزب بالحصول على رشوة

وطالب حراك تونس الإرادة قي بيان نشره يوم الجمعة الناشطين بهذه الجمعيّة الى الكف عن الزج باسم الحزب في خلافاتهم الداخلية.
وقال الحزب أن ما جاء على لسان رئيس الجمعية يدخل في باب التشويه المتعمّد له ولرئيسه المنصف المرزوقي مفنّدا أن يكون أحد أعضاء الجمعية المذكورة قد انتمى سابقا الى حزب المؤتمر أو الى حزب حراك تونس الإرادة.
جدير بالذكر تن الكاتب العام لجمعية "توانسة ضد الفساد" كريم بن علي اكد خلال ندوة صحفية للجمعية إن رئيس لجنة الطاقة المكلف بالعمل على الفساد في قطاع النفط متورط في ملفات فساد وأن له شركة بالعاصمة تبيع النفط المُهرّب.
Publié le:2017-01-06 18:38:51
Par:essoltan (France )
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