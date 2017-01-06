12 عملا موسيقيا في المسابقة الرسمية للدورة الرابعة لأيام قرطاج الموسيقية

1/ عرض "ديسلاكسي" لمحمود التركي من تونس (فرقة محمود التركي)
2/ عرض "حجر الواد" لصبري عوني من تونس (مجموعة صبري العوني)
3/ عرض "صنعة يدين" للطاهر القيزاني ومرتضى فتيتي من تونس (فرقة قيزا باند)
4/ عرض "شورا، غبار نجوم" لرامي الزغلامي من تونس (فرقة يوما)
5/ عرض "سنوات الضياع" لهشام بن عمارة من تونس (فرقة نواثر)
6/ عرض "هلواس" لنور حركاتي من تونس (مجموعة نور حركاتي)
7/ عرض "شمال إفريقيا" لوجدي الرياحي من تونس (مجموعة وجدي الرياحي)
8/ عرض "عروق" لبدر الدين الدريدي من تونس (مجموعة وجدي الرياحي)
9/ عرض "حرية" لعادل اسماعيلي من المغرب (فرقة آيوا)
10/ عرض "آجي بلادي نولايك" لهشام التلمودي من المغرب (فرقة هشام التلمودي باند)
11/ عرض "هوس" لأحمد يحيى قلاش من مصر (مجموعة هوس)
12/ عرض "إفريقيا الوسطى" لإيما لامادجي (مجموعة فري ريفار) وللتذكير فإن لجنة انتقاء الأعمال التي ستشارك في المسابقة الرسمية للأيام ضمت كلا من أمينة الصرارفي وأسامة فرحات وأنيس القليبي وسامي بن سعيد وعادل الجويني وكريم بن عمر.
Publié le:2017-01-06 18:21:45
Par:essoltan (France )
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