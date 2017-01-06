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Culture

12 عملا موسيقيا في المسابقة الرسمية للدورة الرابعة لأيام قرطاج الموسيقية

Vendredi 06 Janvier 2017
بــاب نــات - أعلنت لجنة تنظيم الدورة الرابعة لأيام قرطاج الموسيقية (8-15 أفريل 2017) في بلاغ لها على الصفحة الرسمية للمهرجان، أن اللجنة التي تم تكليفها بالنظر في مطالب الترشح للمسابقة الرسمية للدورة الرابعة للمهرجان والبالغ عددها 50 ملفا فنيا، قد انتقت 12 عرضا موسيقيا للمشاركة في هذه المسابقة، منها ثمانية عروض من تونس وأربعة عروض من الخارج وتتمثل هذه العروض في :

1/ عرض "ديسلاكسي" لمحمود التركي من تونس (فرقة محمود التركي)

2/ عرض "حجر الواد" لصبري عوني من تونس (مجموعة صبري العوني)

3/ عرض "صنعة يدين" للطاهر القيزاني ومرتضى فتيتي من تونس (فرقة قيزا باند)


4/ عرض "شورا، غبار نجوم" لرامي الزغلامي من تونس (فرقة يوما)

5/ عرض "سنوات الضياع" لهشام بن عمارة من تونس (فرقة نواثر)

6/ عرض "هلواس" لنور حركاتي من تونس (مجموعة نور حركاتي)

7/ عرض "شمال إفريقيا" لوجدي الرياحي من تونس (مجموعة وجدي الرياحي)

8/ عرض "عروق" لبدر الدين الدريدي من تونس (مجموعة وجدي الرياحي)

9/ عرض "حرية" لعادل اسماعيلي من المغرب (فرقة آيوا)

10/ عرض "آجي بلادي نولايك" لهشام التلمودي من المغرب (فرقة هشام التلمودي باند)

11/ عرض "هوس" لأحمد يحيى قلاش من مصر (مجموعة هوس)

12/ عرض "إفريقيا الوسطى" لإيما لامادجي (مجموعة فري ريفار) وللتذكير فإن لجنة انتقاء الأعمال التي ستشارك في المسابقة الرسمية للأيام ضمت كلا من أمينة الصرارفي وأسامة فرحات وأنيس القليبي وسامي بن سعيد وعادل الجويني وكريم بن عمر.

Publié le:2017-01-06 18:21:45

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