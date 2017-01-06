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الفيفا: القضاء السويسري رفض دعوى عمالية تتعلق بكأس العالم 2022 بقطر

Vendredi 06 Janvier 2017
بــاب نــات - قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة إن القضاء السويسري رفض دعوى عمالية ضده تتعلق بكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.
وفي الدعوى التي قدمت لمحكمة في زوريخ اتهمت اتحادات نقابات عمال في هولندا وبنغلادش الفيفا بارتكاب مخالفات وأخطاء وحملته مسؤولية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان فيما يتصل بحقوق عمال البناء الذين يعملون في إنشاء المباني الخاصة بتنظيم قطر نهائيات كأس العالم في 2022.
وطالبت الدعوى الفيفا بإلزام قطر بتطبيق "الحد الأدنى لمعايير العمل" في التعامل مع العمالة الوافدة التي تساعد في الإعداد لاستضافة الحدث الكبير.
وتعليقا على قرار المحكمة قال الفيفا الذي رحب بقرار المحكمة التجارية في بيان من مقره في زوريخ "يراقب الفيفا الموقف عن كثب وتطبيقا لما قاله الرئيس جياني انفانتينو في الآونة الأخيرة فإننا سنستمر في حث السلطات القطرية على توفير ظروف عمل أمنة ولائقة لعمال البناء.
" ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المحكمة ولم يكشف الفيفا عن مزيد من التفاصيل.
وانتقدت منظمة العفو الدولية وعدة منظمات أخرى قطر على طريقة تعاملها مع العمالة الوافدة والتي تشارك في أعمال الإنشاءات استعدادا لاستضافة كأس العالم.
ونفت قطر استغلال العمال وقالت إنها تجري إصلاحات لتحسين ظروف العمل.

وكان إنفانتينو رئيس الفيفا قال في نهاية العام الماضي إن قطر حققت تقدما إيجابيا في التعامل مع مخاوف تتعلق بالعمالة الوافدة.

Publié le:2017-01-06 20:05:42

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