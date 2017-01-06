بيان البغوري الهزيل جاء في الوقت المبدد !

بعد فضيحة الفبركة التي اقدمت عليها اعلامية قناة الحوار التونسي مريم بلقاضي ، جاء تحرك النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خارج الوقت المحدد والوقت المبدد ، وتحرك السيد ناجي البغوري بعد الفضيحة بأيام وبعد ان اجترّت مواقع التواصل الاجتماعي الخبر ثم لفظته واصبح في حكم الماضي وايضا بعد رد قناة الجزيرة و تواتر الاشارات من مواقع عربية وعالمية للفعلة ، ثم وبعد اعتذار مريم ودخول ملفات اخرى على الخط وانحصار واقعة بلقاضي عن حلبة السجالات ، احتاجت النقابة الى كل ذلك الوقت لتخرج علينا ببيان يهدف الى تسجيل الحضور ورفع الحرج .
ولان انصاف قناة الجزيرة لا يروق للنسيج المهيمن على نقابة الصحفيين ، فقد تم حشو البيان بشكوى قناة التاسعة ضد الحوار التونسي ، الى جانب التركيز على خطورة التحريض ضد من اطلق عليهم البيان " الزملاء الصحفيين العاملين بالقناة المذكورة في تونس" ! استعمل البغوري عبارة القناة المذكورة لتجنب التركيز على اسم الجزيرة وذيل البيان بشكوى قناة التاسعة ليبدو العتاب على خلفية الاساءة لقناة معز بن غربية وليس على التلفيق الذي طال قناة الجزيرة . وحتى يتم تعويم البيان اكثر ، خرج البغوري عن تقاليد البيانات التقليدية المتعارف عليها وقام بوصف قناة الحوار بألفاظ غير متجانسة مع السياق ، حين مزق البيان ودس في احشائه العبارات التالية " و تذكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها ليست المرة الأولى التي تحيد فيها قناة الحوار التونسي، القريبة من الحكومة و الائتلاف الحزبي الحاكم عن المعايير المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي" ، والاكيد ان وصف قناة الحوار بالقريبة من الحكومة والائتلاف الحاكم ليس من مشمولات النقابة التي تركت اصل المشكل وهو الاساءة للجزيرة باعتماد التلفيق والإساءة للمشاهد التونسي باعتماد التضليل والتدليس ، وفتحت مشاغل اخرى للتعويم .
وحتى يتم ترقيع البيان الهزيل تم الزج باسم الدكتور المنصف المرزوقي في سياق الانصاف المغشوش، في حين سبق للنقابة و تجاهلت عمليات التشويه المركزة التي طالت المرزوقي خلال عهدته الرئاسية ، معتمدة منهجية الغفلة المفتعلة والرد البارد تحت وقع الحرج الوظيفي .
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بيان النقابة
تلقت النقابة الوطنية للصحفيين باستياء شديد اعتماد قناة الحوار التونسي على صورة مفبركة حول الاحتجاجات في جهة القصرين ناسبة إياها إلى قناة الجزيرة وهو ما كان منطلقا لحملة تحريض ضد الزملاء الصحفيين العاملين بالقناة المذكورة في تونس.
كما تلقت النقابة شكوى من قناة التاسعة ضد قناة الحوار التونسي التي أتهم أحد منشطي القناة المذكورة بتورطها في مساعدة صحفي القناة العاشرة الإسرائيلية دون تقديم أي أدلة أو إثباتات على ذلك.
وتعتبر النقابة الوطنية للصحفيين أن ما أقدمت عليه الحوار التونسي يعد انتهاكا لأخلاقيات المهنة و مبدأ الزمالة، و حيادا عن المعايير المهنية..
و تنبه إلى أن هذه السلوكيات المرتبطة بالبحث عن الإثارة والمنافسة غير الشريفة من شأنها أن تسيء إلى الإعلام الوطني و تفقده مصداقيته أمام الجمهور.
و تذكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها ليست المرة الأولى التي تحيد فيها قناة الحوار التونسي، القريبة من الحكومة و الائتلاف الحزبي الحاكم، عن المعايير المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي فقد عمدت قبل الحملة الانتخابية الرئاسية الماضية إلى الترويج لفيديو مفبرك للإساءة للرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي.
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجى البغوري
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Publié le:2017-01-06 14:07:03
Par:incuore (Tunisia ) Par Mobile
Sur:بيان البغوري الهزيل جاء في الوقت المبدد !