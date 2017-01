Mezri Haddad, nouveau Bachagha du Front National

Vendredi 06 Janvier 2017



Sans cou, le geste insistant, le regard baiss, la servilit comme Ben Ali laimait, tel un harki exemplaire



Le Bachagha Haddad aux cts de Marine Le Pen la convention du FN(Paris, 15/11/2016). Tendu comme une me que lon achve

Mezri Haddad : misre de lintellectuel et intellectuel de la misre



Besanon, 11 mais 1994 la fondation du CIDT-Tunisie : Mezri (en vert) au temps de la lutte

Il sagit dune Opinion parue dans le Monde du 5 fvrier 2001, qui commenait ainsi :

En lisant la tribune signe par quatorze intellectuels franais, publie dans la page Dbats du Monde du 19 janvier, je ne peux m'empcher d'voquer la fois Talleyrand ( Tout ce qui est excessif est insignifiant ) et Lassalle ( Le peuple ne sait pas qu'il est malheureux : nous le lui apprendrons. )





Publi le:2017-01-06 14:22:00

Te revoil Mezriya Haddad ! Tu insistes encore pour t'adresser directement au peuple tunisien, comme si tu lui tais gal. Tu me rappelles des clochards que j'ai pu observer au centre-ville de Besanon. Au dbut, ils ont la main qumandeuse presque colle la poitrine, puis elle se tend au fur et mesure que le temps passe. Elle finit par devenir carrment menaante. Dans le mme temps, leur regard, qui, hier encore, nosait pas soutenir celui des passants, commence sendurcir et braver les gens. Au bout de quelques semaines, on passe de la pudeur meurtrie, au dvergondage le plus honte. Ton baise-main la Le Pen semble confirmer que ton processus de clochardisation, entam lpoque, sest inexorablement accompli, comme je lavais prvu dans ce portrait que javais bross de toi en 2001 et auquel, quinze ans plus tard, je ne changerais pas une virguleEntre nous, je nai pas pu moccuper de toi comme il et t convenable aprs la Rvolution, mais pour notre pays corch vif, jaurais souhait que tu ne fusses jamais n tunisien. Fais comme lillustre Bachagha Boualem, deviens franais et rejoins le service dordre de Mme Le Pen. Peut-tre finiras-tu en majordome de la patronne !Le personnage qui a pondu les lignes ci-aprs (1) ne vous est peut-tre pas familier. Je l'ai connu aux temps de la fondation de l'Audace, de notre ami Slim Bagga, vers 1994. Il ne tardera d'ailleurs pas tenter un putsch journalistique contre son "ami de trente ans", en faisant paratre, avec force publicit, un numro orphelin de ce qu'il avait appel "La Voix de l'Audace".Aujourd'hui, je m'en veux affreusement d'y avoir contribu au mpris de nombre de conseils de gens qui m'avaient prvenu J'avais cur de ne pas m'impliquer dans la querelle de ceux que je considrais comme mes deux amis, puisque j'crivais galement dans l'Audace "historique" Par la suite, j'avais invit Mezri Haddad la fondation du CIDT-TUNISIE Besanon, toujours en ignorant les conseils.Mezri Haddad se prsentait comme "chercheur en philosophie politique et morale", titre assez rare pour tre aussi cocasse que suspect. Avec ses manires affectes et faussement aristocratiques, il ne cessait de coller la peau du Pr Marzouki chaque fois que ce dernier tait de passage Paris. Il se plaignait de ce que l'ambassade et ses officines l'attaquaient sur sa vie prive dans leurs feuilles de choux anonymes et avaient diffus un document qu'il m'avait procur lui-mme o il tait prsent comme un agent du Mossad. C'tait rellement le cauchemar pour lui. Et j'tais naturellement port me sentir solidaire de lui, malgr les conseils de prudence.Mais surtout, Mezri se plaignait presque d'tre affam, de manquer de l'essentielC'est certainement l l'explication premire de son revirement exprim dernirement dans Afrique-Asie, mensuel pratiquant la prostitution politique dans les mmes conditions que notre apprenti philosophe. (Ce magazine survit grce aux pubs du gouvernement de Tunis et de ses semblables)Remarquez qu'il reprend sans aucune intelligence l'essentiel des thses, des clichs et des strotypes de la propagande officielle depuis Bourguiba. (La Tunisie a fait le choix de, les trois mille ans d'histoire, l'Algrie-repoussoir, le pril islamiste, le "processus dmocratique", "la scurit contre la libert" et son antithse "la ncessit imprieuse du libralisme", l'ingrence ethnocentriste Toutes ides qu'il combattait jusqu' ce lent revirement pendant lequel il m'avait affirm vouloir "se faire oublier par les Tunisiens et les oublier") Il rpond ainsi l'image du propagandiste de service telle que brosse par Alfred Sauvy : "Il s'agit d'exalter les sentiments qui dicteront l'attitude souhaite. Dans ce cas, l'individu est mpris; le propagandiste s'efforce de faire le moins possible appel sa rflexion et sa conscience, mais au contraire de crer en lui des rflexes conditionns." (In L'Opinion publique. PUF 1956. P. 97)Quant aux motifs tays et solides d'inquitude des amis du peuple tunisien qu'il dnigre, notre thurifraire nophyte ne les a mme pas vus, se donnant encore une fois en exemple parfait des thses d'Alfred Sauvy : "Lorsque les faits sont trop importants pour pouvoir tre cachs et que leur prsentation est trop dlicate, crit cet analyste de l'animalit politique, le propagandiste dtourne la conversation et porte le dbat sur un terrain plus solide" (Ibid. P. 102)Ainsi, il apparat aujourd'hui ce qu'on ne pouvait dceler l'poque : une prdisposition de girouette et une propension suivre les voies qui "mnent" Un de ses ennemis mortels (NDLR : feu Ali Sadi) et contre lequel il me prvenait tout le temps, est devenu "charg de mission" aux Affaires trangres, avec les consquences financires et de "notorit" que l'on imagine. Alors, pourquoi pas lui ? Car, Mezri est en proie une ambition dvorante. Il s'estime au-dessus du lot et donc avoir droit une place au soleil bien lui, unique, comme luiC'est ainsi que le monde se mtamorphose ses yeux, que toute pudeur se dissipe et qu'il s'en prend des allis du peuple tunisien.L'un des mfaits de la tortiocratie du gnral Ben Ali est qu'elle dleste nombre de Tunisiens de leur honneur, de leur dignit et de "l'eau de leur visage". En l'occurrence ici, il s'agit d'un exemple des plus grotesques, puisqu'il se drape des oripeaux de la science morale avec un pdantisme voyant en guise de preuve d'rudition. Il tente d'riger la trahison en dogme. L-dessus, notre ami Pr Marzouki doit tre le plus bless des Tunisiens, car il va avoir l'impression que l'insignifiant s'est jou de lui.L'honneur des intellectuels tunisiens est meurtri.Que tous ceux qui ont connu ce personnage viennent tmoigner en vue de faire taire ce nouveau robot programm par le pouvoir pour porter ses thses et suppler la carence totale de ses propagandistes uss !Je tmoigne pour l'Histoire et pour la dignit de mon peuple. En mon me et conscience.Nota : Ce tmoignage, s'il est faux, comporte ce qui peut tomber sous le coup de la loi comme diffamation. Je suis prt m'expliquer devant une juridiction libre.--------------