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''أبو سن'' يعود لـ''كريستينا'' بعد اعتقاله بفيديو جديد يثير الجدل

Vendredi 06 Janvier 2017
وكالات - انتشر مقطع فيديو جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، للشاب السعودي الشهير "أبو سن"، وهو يتحدث مع صديقته الأمريكية المعروفة بـ"كريستينا".

وطلب "أبو سن" من كريستينا أن تغطي شعرها حتى لا يتم القبض عليه مرة أخرى، ووافقت كريستينا على شرطه فورًا وقامت بتغطية شعرها.

عاد "أبو سن" بهذا الفيديو بعد ثلاثة شهور من الإفراج عنه، وتعهده بعدم العودة لاستخدام برنامج "يو ناو"، إلا أنه يبدو قد ملّ البعد عن البرنامج الذي حقق من خلاله شهرة واسعة، فعاد إليه مجدداً مع الفتاة الأمريكية «كريستينا»، التي كان ظهوره معها في وقت سابق سببا للقبض عليه.

ولم يلتزم "أبو سن" 19 عاماً، بوعده لمتابعيه الذي تعهد فيه بالإقلاع عن التواصل معها، فعاد مجدداً ليظهر بعد أشهر قليلة من توقيفه من قبل شرطة الرياض، لظهوره بشكل مسيء في وقت سابق وتلقيها بلاغا بشأن بعض التصرفات المخلة في حينها. يذكر أن "أبو سن" اشتهر بعد أن ظهر في مقاطع فيديو مع مراهقة أمريكية تدعى "كريستينا" ، من ولاية كاليفورنيا، ونالا شهرة في الإعلام الأمريكي والعربي نتيجة التواصل بينهما رغم اختلاف الثقافات واللغة والعادات.



Publié le:2017-01-06 11:24:29

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