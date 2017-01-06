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وزير الدفاع التركي: الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في سياستها حيال سوريا

Vendredi 06 Janvier 2017
وكالات - اعتبر وزير الدفاع التركي، فكري إيشيك، أن واشنطن فشلت في سياستها حيال سوريا، متمنياً على الإدارة الجديدة القيام بالخطوات الصحيحة لحلّ الأزمة.

وقال إيشيك في مقابلة مع قناة "خبر ترك"، اليوم: "الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في سياستها حيال سوريا". وأضاف الوزير "بذلنا جهودا حثيثة مع روسيا من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في سوريا ونتمنى من الإدارة الأمريكية الجديدة أن تقوم بما يلزم في سوريا".

وقال إيشيك "الولايات المتحدة لا تقدم دعما لتركيا في كفاحها ضد داعش ونحن سمحنا لها باستخدام قاعدة إنجرليك لهذا الهدف". وأضاف إيشيك، "طلبنا من الولايات المتحدة الأميركية التخلي عن التعاون مع "حزب الاتحاد الديمقراطي" واقترحنا عليها تحرير الرقة مع قوات محلية". ولفت الوزير إلى أن وزير الدفاع الأميركي، جيمي كارتر، تعهد بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من منبج، "ولكن أميركا لم تلتزم بتعهداتها". هذا واستبعد وزير الدفاع التركي تحرير مدينة الباب في وقت قريب، بسبب الحرص على عدم سقوط ضحايا من المدنيين.



Publié le:2017-01-06 10:19:12

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1 de 1 commentaires pour l'article 136476

Mhg_BN  (Tunisia)  |Vendredi 06 Janvier 2017 à 10h 55m |           
Vive le Peuple turc qui a défendu sa jeune démocratie!!! Erdogan est grand par son peuple.



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