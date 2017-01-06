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Sport

استعدادا للقاء مصر وديا - المنتخب التونسي في القاهرة

Vendredi 06 Janvier 2017
بــاب نــات - وصل وفد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعد ظهر امس الخميس إلى القاهرة بعد رحلة انطلقت من مطار تونس قرطاج على الساعة 11 و40 دق وتواصلت قرابة 3 ساعات وذلك استعدادا لمواجهة المنتخب المصري يوم 8 جانفي الجاري في اخر مباراة ودية قبل انطلاق كاس امم افريقيا 2017 في الغابون.

وشاركت كافة عناصر الفريق التي ستمثل تونس في نهائيات أمم أفريقيا في هذه الرحلة وعددهم 23 لاعبا.
ومباشرة اثر الوصول إلى مطار القاهرة الدولي التحق وفد المنتخب بمقر الاقامة علما وان الإطار الفني للفريق الوطني تدعم بالمعد البدني محمد التونسي.
وكان المنتخب التونسي لكرة القدم انتصر اول امس الاربعاء في ملعب المنزه على نظيره الاوغندي (2-0) في المباراة الودية الاولى التي اجراها في اطار الاستعداد لنهائيات كاس امم افريقيا (الغابون من 14 جانفي الى 5 فيفري 2017).
وسجل حمزة الاحمر (د6) ومحمد علي اليعقوبي (د47) هدفي المنتخب التونسي.
ويخوض زملاء عبد النور الدور الاول من النهائيات القارية ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات السنيغال والجزائر وزيمبابوي.



Publié le:2017-01-06 10:05:34

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