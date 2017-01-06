الدولي الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي أفضل لاعب افريقي 2016

Vendredi 06 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-06 08:37:11

- تم اختيار الدولي الجزائري رياض محرز أفضل لاعب افريقي لعام 2016 أمس الخميس، بعدما ساعد فريقه "ليستر سيتي" على الفوز الموسم الماضي بلقب البطولة الانقليزية لكرة القدم.وهذه الجائزة الثالثة لمحرز منذ سطوع نجمه مع ليستر، بعدما اختارته رابطة اللاعبين المحترفين افضل لاعب في البطولة الانقليزية ومنحته هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" لقب افضل لاعب افريقي.وساهم محرز في احراز "ليستر" لقب البطولة اذ سجل 17 هدفا ومرر 11 تمريرة حاسمة وشارك في 37 مباراة من اصل 38.كما ساهم مستواه في حلوله سابعا في تصنيف جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم التي منحتها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في شهر ديسمبر الماضي الى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.وحصل محرز على المركز الأول متفوقا على "بيير إيمريك اوباميانغ" الفائز باللقب في 2015 و"ساديو ماني" لاعب ليفربول في تصويت لمدربي المنتخبات الوطنية في افريقيا.