جندوبة : المهرجان الوطني لأدب الطفل

Jeudi 05 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-05 23:36:55

- طارق العمراوي - تنظم جمعية بدائل للطفولة والشباب بجندوبة فعاليات المهرجان الوطني لأدب الطفل يومي14و15جانفي2017 بفضاء المركب الثقافي "عمر السعيدي"في دورته الأولى تحت شعار الطفل في مدونة كتاب جندوبة وتحت لافتة تكريم الكاتب الطيب الرصاع وقد برمجت فقرات المهرجان كالتالي :يوم 14 جانفي2017 وبعد استقبال الضيوف كلمة الجمعية المنظمة ثم مداخلة الأستاذ فوزي الشيحي "أدب الأطفال وسؤال القيم" أما عن الجلسة العلمية الأولى فسيحاضر فيها كل الأستاذ فيصل عبيد بمداخلة عنونها ب" الشخصية في أدب الطفل قصص طاووس حاجي بالطيب أنموذجا " والكاتب طارق العمراوي بنص نقدي "فواصل وقضايا المتن القصصي مدونة أبو بكر العيادي أنموذجا " لتشرف كل من الكاتبة طاووس حاجي بالطيب والقاصة بسمة الشوالي على ورشة القصة الموجهة للطفل مساء يوم السبتوعن يوم 15 جانفي 2017 تنطلق الجلسة العلمية الثانية بمداخلة للشاعر منير البولاهمي بمحاضرة وضع لها عنوان " عالم الأطفال في قصص الصحبي العلوي " ليختم الجلسة العلمية الشاعر الصحبي العلوي بمحاضرة تحت عنوان " الفنون المعجمية من خلال قصص الطيب الرصاع لتخصص فترة للنقاش ثم استراحة قهوة ليتم في الأخير الإعلان عن نتيجة المسابقة الأدبية وقد اختيرت لها لجنة تحكيم عربية فمن تونس كل من طاووس حاجي بالطيب وبسمة الشوالي ومن المغرب الكاتبة منى وفيق ومن مصر القاصة سماح أبو بكر عزت عبر النات في تجربة فريدة لتشريك كتاب من الوطن العربي في المهرجانات الوطنية وفي الأخير تكريم الفائزين والكتاب