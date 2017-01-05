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فيديو لرسام تونسي حرم من اليدين فأبدع بالرجلين
Jeudi 05 Janvier 2017
بــاب نــات
- أشرف النمري رسام تونسي عمره 32 سنة , من ذوي الإحتياجات الخاصة , ولد فاقدا لليدين و لكن عوض ذلك بالرجلين .. رسم فأقنع و لون فأقنع ..
تقدم أشرف منذ مدة إلى وزارة الشؤون الإجتماعية قصد الحصول على مساعدة " ألفي دينار " ليشتري مستلزمات " الموهبة - المهنة " و لكن طلبه قوبل بالرفض أو بالأحرى بالمقايضة !!!
Publié le:2017-01-05 20:47:55
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commentaires pour l'article 136462
Chebbonatome
(Tunisia)
|
Jeudi 05 Janvier 2017 à 21h 56m |
بامكانه النقدم بفضيّة ضد شركة الدواء الذي وصفه الطبيب لامه عندما كانت حامل به الذي تسبب في اعاقته و بملف قويّ سيتحصل ان شاء الله على تعويضات
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