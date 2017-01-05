Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Maghrour  
Insolite

فيديو لرسام تونسي حرم من اليدين فأبدع بالرجلين‎

Jeudi 05 Janvier 2017
بــاب نــات - أشرف النمري رسام تونسي عمره 32 سنة , من ذوي الإحتياجات الخاصة , ولد فاقدا لليدين و لكن عوض ذلك بالرجلين .. رسم فأقنع و لون فأقنع ..

تقدم أشرف منذ مدة إلى وزارة الشؤون الإجتماعية قصد الحصول على مساعدة " ألفي دينار " ليشتري مستلزمات " الموهبة - المهنة " و لكن طلبه قوبل بالرفض أو بالأحرى بالمقايضة !!!






Publié le:2017-01-05 20:47:55

festival-9c296b88393ea74605900647152b24f8-2017-01-05 20:47:55
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 136462

Chebbonatome  (Tunisia)  |Jeudi 05 Janvier 2017 à 21h 56m |           
بامكانه النقدم بفضيّة ضد شركة الدواء الذي وصفه الطبيب لامه عندما كانت حامل به الذي تسبب في اعاقته و بملف قويّ سيتحصل ان شاء الله على تعويضات



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises

  • ()
  • Jours d'importation

  •              1 € =  DT        1$ = DT
  • Solde Compte du Trésor   ()    MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136462 1680|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires