فيديو لرسام تونسي حرم من اليدين فأبدع بالرجلين‎

Jeudi 05 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-05 20:47:55

- أشرف النمري رسام تونسي عمره 32 سنة , من ذوي الإحتياجات الخاصة , ولد فاقدا لليدين و لكن عوض ذلك بالرجلين .. رسم فأقنع و لون فأقنع ..تقدم أشرف منذ مدة إلى وزارة الشؤون الإجتماعية قصد الحصول على مساعدة " ألفي دينار " ليشتري مستلزمات " الموهبة - المهنة " و لكن طلبه قوبل بالرفض أو بالأحرى بالمقايضة !!!