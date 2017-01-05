الفيفا تمنع النادي الصفاقسي من الانتداب خلال الميركاتو الشتوي والصيفي

واضاف النادي الصفاقسي في بلاغ له ان "الفيفا اتخذ هذا القرار منذ بداية شهر سبتمبر الماضي بمناسبة النظر في قضية ليما مابيدي ضد النادي" مشيرا الى ان الهيئة المديرة سعت الى ابرام صلح مع مختلف هؤلاء اللاعبين والمدربين وهو ما توصلت اليه مع كل من ليما مابيدي ويونس سانتامو وقد تم خلاص ما تم الاتفاق عليه على امل رفع عقوبة المنع من الانتداب لكن الفيفا لم تغير موقفها.
وتابع نفس البيان ان النادي الصفاقسي "لا يزال بصدد القيام ببعض المحاولات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم لمراجعة العقوبة المذكورة خاصة وانها تمتد لفترة الانتقالات الشتوية والصيفية المقبلة".
وكان النادي الصفاقسي تعاقد خلال الميركاتو الحالي مع المهاجم الزيمبابوي ماتيو روزيكي الى غاية جوان 2019 غير انه على ضوء قرار الفيفا اصبح من غير الممكن تاهيله.
Publié le:2017-01-05 20:04:25
Par:libre (France )
Sur: محمد عبو: السياسي الذي يربط الإرهاب بالدعاة الذين زارو تونس يستبله في التوانسة