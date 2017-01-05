الفيفا تمنع النادي الصفاقسي من الانتداب خلال الميركاتو الشتوي والصيفي

Jeudi 05 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-05 20:04:25

- قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منع النادي الصفاقسي من الانتدابات خلال الميركاتو الشتوي الحالي والصيفي المقبل على خلفية القضايا المرفوعة ضده من طرف العديد من اللاعبين والمدربين لعدم حصولهم على مستحقاتهم في المواسم الرياضية السابقة حسب ما اوردهالموقع الرسمي لفريق عاصمة الجنوب على شبكة الانترنت.واضاف النادي الصفاقسي في بلاغ له ان "الفيفا اتخذ هذا القرار منذ بداية شهر سبتمبر الماضي بمناسبة النظر في قضية ليما مابيدي ضد النادي" مشيرا الى ان الهيئة المديرة سعت الى ابرام صلح مع مختلف هؤلاء اللاعبين والمدربين وهو ما توصلت اليه مع كل من ليما مابيدي ويونس سانتامو وقد تم خلاص ما تم الاتفاق عليه على امل رفع عقوبة المنع من الانتداب لكن الفيفا لم تغير موقفها.وتابع نفس البيان ان النادي الصفاقسي "لا يزال بصدد القيام ببعض المحاولات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم لمراجعة العقوبة المذكورة خاصة وانها تمتد لفترة الانتقالات الشتوية والصيفية المقبلة".وكان النادي الصفاقسي تعاقد خلال الميركاتو الحالي مع المهاجم الزيمبابوي ماتيو روزيكي الى غاية جوان 2019 غير انه على ضوء قرار الفيفا اصبح من غير الممكن تاهيله.