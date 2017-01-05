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مقتل شخصين في انفجار في مدينة إزمير في تركيا

Jeudi 05 Janvier 2017
وكالات - صرح محافظ مدينة إزمير، إيرول إييرلديز أن شخصين قتلا شرطي وموظف في قصر العدل وأصيب 7 أشخاص ثلاثة رجال شرطة و4 من المدنيين واثنين من منفذي التفجير.

ووفقا له، إن الأدلة تشير إلى أن المؤشرات الأولية تنبىء بتورط "حزب العمال الكردستاني". وقال المحافظ للصحفيين في تعليقات بثت على الهواء مباشرة إن المهجامين لم يتمكنوا من تحقيق هدفهم و لم يستطيعوا الوصول إلى ساحة المحكمة.
وأضاف أنه تم العثور على سيارة أخرى مشبوهة ودمرها خبراء المتفجرات. وتابع أن رجل شرطة وموظفا بالمحكمة قتلا في الهجوم. وأكد أيضا أن الشرطة قتلت بالرصاص اثنين من المهاجمين كانا مسلحين ببنادق كلاشنيكوف وقنابل يدوية. وأضاف أيلديز "وقع اشتباك بعدما أراد رجال الشرطة إيقاف مركبة عند نقطة تفتيش أمام محكمة بايراكلي. في هذا الاشتباك فجر الإرهابيون السيارة الملغومة لدى محاولتهم الفرار."




Publié le:2017-01-05 16:24:44

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