سوسة : إيقاف المغني أكرم ماق بتهمة الاعتداء بالعنف على ممرضة

Jeudi 05 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-05 13:05:52

- قام أعوان الأمن بسوسة صباح اليوم بإيقاف المغني أكرم ماق بعد شكاية تقدمت بها إدارة مستشفى سهلول ضده بتهمة استعمال العنف الشديد.وأكدت اذاعة جوهرة اف ام ان المغني قام ليلة البارحة بالاعتداء على ممرضة بالمستشفى ثم حاول تهشيم معدات طبية.وقد تم فتح تحيق في الغرض فيما لا يزال "أكرم ماق" في حالة إيقاف على ذمة القضية.