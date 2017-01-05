الإعلام الفرنسي ينتقد تونس بسبب الشغب الجماهيري

وقد عبر مراسل الصحيفة الفرنسية leparisien.fr عن صدمة الفرنسيين من لاعبين وصحفيين من حجم الترهيب الذي عاشوه في تونس مضيفا " باريسان جرمان تحت ضغط 24 ساعة من العصبية التونسية.
وقال المراسل الفرنسي ان اللاعبين الفرنسيين خرجوا من الملعب ومن تونس باقصى سرعة بسبب الجو المشحون وبسبب " توتر التونسيين".
جدير بالذكر ان اعمال عنف شهدها ملعب رادس تم على اثره إلغاء منح لاعبي باريسان جرمان لقب رابطة الأبطال".
Publié le:2017-01-05 12:51:11
Par:Biladi2012 (Tunisia )
Sur: يوسف الصديق " لماذا لا ندرس الديانة البوذية في مدارسنا؟؟