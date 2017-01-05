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الإعلام الفرنسي ينتقد تونس بسبب الشغب الجماهيري

Jeudi 05 Janvier 2017
بــاب نــات - شن الإعلام الفرنسي انتقادات واسعة ضد جمهور النادي الإفريقي وضد تونس وذلك على خلفية أعمال الشغب التي شهدها ملعب رادس بعد مباراة فريق " باريسان جرمان" والنادي الإفريقي والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي 3 أهداف لصفر.

وقد عبر مراسل الصحيفة الفرنسية leparisien.fr عن صدمة الفرنسيين من لاعبين وصحفيين من حجم الترهيب الذي عاشوه في تونس مضيفا " باريسان جرمان تحت ضغط 24 ساعة من العصبية التونسية.
وقال المراسل الفرنسي ان اللاعبين الفرنسيين خرجوا من الملعب ومن تونس باقصى سرعة بسبب الجو المشحون وبسبب " توتر التونسيين".
جدير بالذكر ان اعمال عنف شهدها ملعب رادس تم على اثره إلغاء منح لاعبي باريسان جرمان لقب رابطة الأبطال".




Publié le:2017-01-05 12:51:11

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