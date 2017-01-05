بوبكر بن عكاشة ينفي خبر تعيينه ر.م.ع للإذاعة التونسية

Jeudi 05 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-05 12:47:00

- نفى بوبكر بن عكاشة خبر تعيينه رئيسا مديرا عاما للإذاعة التونسية.وكانت عديد المواقع تناقلت اليوم خبرا حول تعيين عكاشة في هذا المنصب.