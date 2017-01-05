نائب رئيس الوزراء التركي: منفذ هجوم إسطنبول قد يكون غادر البلاد

Jeudi 05 Janvier 2017

وكالات





Publié le:2017-01-05 12:12:38

- أعلن نائب رئيس الوزراء التركي، ويسي قايناق، أن السلطات التركية لا تستبعد أن يكون منفذ الهجوم الإرهابي على الملهى الليلي في عيد الرأس السنة، من أقلية الأيغور الصينية واحتمال أن يكون قد غادر البلاد.وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن منفذ الهجوم هو شخص واحد، لكن تمت مساعدته من داخل البلاد، وقد تمكنت السلطات من تحديد الأشخاص الذين كانوا على تواصل مع المجرم، ومن الممكن أن يكون قد غادر البلاد.وأشار نائب رئيس الوزراء التركي إلى أن بلاده ستعيد النظر في مسألة وجود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بقاعدة إنجرليك التركية. وأكد قايناق، أن مسألة استخدام قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وكذلك قوات حلف شمال الأطلسي للقاعدة التركية أصبحت من أولويات جدول أعمال الحكومة التركية.