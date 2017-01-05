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Sport

جوائز الكاف 2016 - عبد النور ضمن التشكيلية المثالية وايمن المثلوثي في قائمة البدلاء

Jeudi 05 Janvier 2017
بــاب نــات - اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) المدافع الدولي التونسي لفريق فالنسيا الاسباني أيمن عبد النور ضمن التشكيلة المثالية للقارة لسنة 2016 كما تم اختيار حارس النجم الساحلي قائد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أيمن المثلوثي ضمن التشكيلة الاحتياطية.

القائمة المثالية حارس مرمى: دينيس أونيانغو (أوغندا وماميلودي صنداونز) المدافعون: سيرج أوريي (كوت ديفوار وباريس سان جيرمان) أيمن عبد النور (تونس / فالنسيا الاسباني) إيريك بايلي (كوت ديفوار /مانشستر يونايتد) جويس لوماليسا (الكونغو الديمقراطية /فيتا)

لاعبو وسط الميدان: حاما بيليات (زيمبابوي /ماميلودي صنداونز) رينفورد كالابا (زامبيا /تي بي مازيمبي) كيغن دولي (جنوب أفريقيا /ماميلودي صنداونز)

المهاجمون: بيير إيمريك أوباميانغ (الغابون وبروسيا دورتموند) ساديو ماني (السنغال وليفربول) رياض محرز (الجزائر وليستر سيتي) قائمة البدلاء أيمن المثلوثي (تونس /النجم الساحلي) كاليدو كوليبالي (السنغال ونابولي)، ساليف كوليبالي (مالي / تي بي مازيمبي) إسلام سليماني (الجزائر /ليستر سيتي) محمد صلاح (مصر / روما الايطالي) كيليتشي إيهياناتشو (نيجيريا ومانشستر سيتي) أليكس إيوبي (نيجيريا/ أرسنال)



Publié le:2017-01-05 11:05:04

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