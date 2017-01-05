جوائز الكاف 2016 - عبد النور ضمن التشكيلية المثالية وايمن المثلوثي في قائمة البدلاء

القائمة المثالية حارس مرمى: دينيس أونيانغو (أوغندا وماميلودي صنداونز) المدافعون: سيرج أوريي (كوت ديفوار وباريس سان جيرمان) أيمن عبد النور (تونس / فالنسيا الاسباني) إيريك بايلي (كوت ديفوار /مانشستر يونايتد) جويس لوماليسا (الكونغو الديمقراطية /فيتا)
لاعبو وسط الميدان: حاما بيليات (زيمبابوي /ماميلودي صنداونز) رينفورد كالابا (زامبيا /تي بي مازيمبي) كيغن دولي (جنوب أفريقيا /ماميلودي صنداونز)
المهاجمون: بيير إيمريك أوباميانغ (الغابون وبروسيا دورتموند) ساديو ماني (السنغال وليفربول) رياض محرز (الجزائر وليستر سيتي) قائمة البدلاء أيمن المثلوثي (تونس /النجم الساحلي) كاليدو كوليبالي (السنغال ونابولي)، ساليف كوليبالي (مالي / تي بي مازيمبي) إسلام سليماني (الجزائر /ليستر سيتي) محمد صلاح (مصر / روما الايطالي) كيليتشي إيهياناتشو (نيجيريا ومانشستر سيتي) أليكس إيوبي (نيجيريا/ أرسنال)
Publié le:2017-01-05 11:05:04
Par:mnasser57 (Austria )
Sur: يوسف الصديق " لماذا لا ندرس الديانة البوذية في مدارسنا؟؟