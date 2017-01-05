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مقتل أردنيين في هجوم مسلح على مطعم أميركي

Jeudi 05 Janvier 2017
وكالات - قالت وسائل إعلام أمريكية، مساء الأربعاء، إن شابين أردنيين قتلا بهجوم مسلح على مطعم كانا يعملان فيه بمدينة إنديانابوليس في ولاية إنديانا.

وأظهر شريط فيديو دخول مسلحين إلى المطعم، وإطلاق النار على الشابين، فيما قال شهود عيان ومصادر أمنية في المدينة، إن المسلحين كانا يهدفان إلى السرقة وليس استهداف الشابين أو بدوافع عنصرية.

وقد فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا في الحادث، وبدأت عملية بحث عن الجناة.

وقالت السفارة الأردنية في واشنطن إنها على تواصل مع السلطات الأمريكية المختصة والتحقيقات جارية حتى الآن لمعرفة ملابسات الجريمة والقبض على المجرمين.



Publié le:2017-01-05 09:27:05

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