مقتل أردنيين في هجوم مسلح على مطعم أميركي

وأظهر شريط فيديو دخول مسلحين إلى المطعم، وإطلاق النار على الشابين، فيما قال شهود عيان ومصادر أمنية في المدينة، إن المسلحين كانا يهدفان إلى السرقة وليس استهداف الشابين أو بدوافع عنصرية.
وقد فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا في الحادث، وبدأت عملية بحث عن الجناة.
وقالت السفارة الأردنية في واشنطن إنها على تواصل مع السلطات الأمريكية المختصة والتحقيقات جارية حتى الآن لمعرفة ملابسات الجريمة والقبض على المجرمين.
Publié le:2017-01-05 09:27:05
Par:almokh (Tunisia )
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