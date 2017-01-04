تغوّل في الإعلام و غيبوبة في المشهد السياسي

Mercredi 04 Janvier 2017





Publié le:2017-01-04 23:32:39

حريّة الرأي ، حريّة الكلمة و حريّة الإعلام هي أكبر ، أكبر ثوابت المستحقّات من بعد الثوة و التي دونها النّضال و التضحية ،،، حريّة الرأي ضرورة لازمة لاستكمال و بقاء البناء الديمقراطي . لكنّ هذا المكسب و هذه الميزة التي أتت بها ثورة الشعب لا يمكن بحال من الأحوال أن تتقزّم لتحتكرها مجموعة دون باقي النسيج المجتمعي و إلاّ فإنّ غايتها و مُرادها يصبح عكسيّا و ستنقلب إلى – ماكينة – ضارّة ، إذ أنّ هذا المكسب من الحريّة على هذه الشّاكلة سينحصر ليكون – أداة – بيد تلك المجموعة المتغوّلة ، توظّفها لاختطاف (الرأي العام ) و تحويل اهتماماته بقضاياه الجوهريّة نحو هامشيّات و مفاسد تساهم في تغييب الوعي لديه و تقطع عنه سبيل التفكير و المقارنة ، كما أنّها ستكون ( آلة ) تتحكّم من خلالها في غالب المشهد السياسي و تتفنّن في تطويعه لرغباتها و أجندتها خارج المصلحة الوطنيّة و بعيدا عن تطلّعات الشعب ..!للأسف هذا ما جري و يجري عندنا الآن ، إذ أنّ هذه المجموعة المتغوّلة هي ذاك اللوبي الإعلامي ، لوبي متعدد الأذرع و غير محصور في ماهية وحيدة و لا مرجعيّة واحدة ، لكنّه يُجمع في كليّته على بسط يديه على أكثر مفاصل الإعلام و في جميع مظاهره وأنواعه و بتخصّص أكثر في الإعلام السّمعي البصري لما له من تأثير حينيّ مباشر و مضمون النتائج ، لوبي إعلامي متملّك بيد بارونات المال المشبوه و أجندات التغريب و الإستئصال و مجاميع الردّة و الإنقلاب على ما بقي من المسار الثوري و كاراكوزات الشذوذات الفكريّة الجسديّة ...هذا الإعلام بخلاف شقّه الذي أخذ على عاتقه مهامّ تلهية الرأي العام و اختطاف الإنتباه لديه و تحويله إلى وجهات أخرى أو تهميش و تعويم الملفّات السّاخنة اللصيقة بمستحقات الشّعب لقتل الوعي فيه و نشر الإحباط و اليأس لديه ، فإنّ شقّه الآخر تكفّل بالعمل على سبر المشهد السّياسي – المتضارب أصلا – و الدّخول في تفاصيله و احتواء ما استطاع من مكوّناته ، هذا المشهد السياسي الدّائم التصارع و التحوّل في بيئة لا تتقن الفعل السياسي ، بل تتطفّل على ممارسة السياسة بمفاهيم و أساليب رعوانيّة خالية من المعرفة و الديبلوماسيّة و الدياليكتيك السياسي المتعارف عليه ، أضف إلى ذلك الأنانيّة / المصلحيّة التي تظهر لدى شخوص من هذا المشهد و الطمع البادي عليهم في الظفر ببهرج السّلطة و قرع أبواب الجاه و المال ممّا جعلهم فريسة سهلة الإصطياد و التطويع و التطبيع من حيث يدرون أو لا يدرون .كما أنّ القائمين على هذا الإعلام – الذي لا يَصلح و لا يُصلح - لا يدّخرون جهدا أبدا في سعيهم الدائم لتكريس و منْهَجة سلوكهم الخبيث هذا لاستقطاب و احتواء السّياسيين فرادى و جماعات ، فإنّهم أيضا استطاعوا إلى حدّ مّا التحكّم في - النّفخ – في شخصيّات بعضهم مقابل تقزيم آخرين من خلال الإستضافات في البرامج و الملفّات و أيضا من خلال افتعال استبيانات موجَّهة و استفتاءات على المقاس ترفع من يشايعهم و تخفض من لا يسير في ركبهم .هذا التغوّل الإعلامي الفاسد و المفسد بسيطرته المفرطة على المسار السياسي خلق غوغائيّة أضافها إلى تعثّر هذا المسار و عجزه الفاضح عن ايجاد أرضيّة مشتركة و أهداف ( وطنيّة ) جامعة بممارسات سياسيّة واعية حقيقيّة تدفع نحو البناء و الإنماء بعيدا عن التجاذبات و المزايدات و الولاءات ، أيضا بالمقابل عمّق شرخ الخمول الفكري لدى عامّة الشّعب و كرّس لديهم انفصامات إجتماعية و عقدٌ سلوكيّة ٌساهمت في تعميق الإحباط لديهم ...