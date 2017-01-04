فوز باريس سان جيرمان على النادي الافريقي 3-0

وسجل كريستوفر نكونكو (19) وانجيل دي ماريا (90 زائد 1) وجون كيفين اوغوستين (90 زائد 3) اهداف فريق باريس سان جيرمان.
وعول مدرب النادي الافريقي شهاب الليلي في هذه المباراة على اللاعبين الاتي ذكرهم: فاروق بن مصطفى - اسامة الحدادي - حمزة العقربي - احمد خليل - بلال العيفة - وسام يحيي (عبد القادر الوسلاتي)- بسام الصرارفي - غازي العيادي (مهدي الوذرفي) - فخرالدين الجزيري - صابر خليفة (سيف الدين الجزيري)- ابراهيم الشنيحي (عمادي المنياوي).
Publié le:2017-01-04 21:19:51
Par:Jamel Eddine Chakroun (Tunisia )
Sur: ائتلاف المواطنين التونسيين يطلق خطة عمل من أجل التحسيس بمخاطر عودة الإرهابيين إلى تونس