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Sport

فوز باريس سان جيرمان على النادي الافريقي 3-0

Mercredi 04 Janvier 2017
بــاب نــات - فاز باريس سان جيرمان على النادي الافريقي (3-0) في المباراة الودية التي اقيمت بينهما مساء اليوم بملعب رادس.
وسجل كريستوفر نكونكو (19) وانجيل دي ماريا (90 زائد 1) وجون كيفين اوغوستين (90 زائد 3) اهداف فريق باريس سان جيرمان.

وعول مدرب النادي الافريقي شهاب الليلي في هذه المباراة على اللاعبين الاتي ذكرهم: فاروق بن مصطفى - اسامة الحدادي - حمزة العقربي - احمد خليل - بلال العيفة - وسام يحيي (عبد القادر الوسلاتي)- بسام الصرارفي - غازي العيادي (مهدي الوذرفي) - فخرالدين الجزيري - صابر خليفة (سيف الدين الجزيري)- ابراهيم الشنيحي (عمادي المنياوي).



Publié le:2017-01-04 21:19:51

festival-b627f365138d6795024ac9251ce689f9-2017-01-04 21:19:51
    
    
    
    
    





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