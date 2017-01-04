فوز تونس على اوغندا 2-0

Mercredi 04 Janvier 2017

بــاب نــات

التصريحات





Publié le:2017-01-04 18:12:41

- فاز المنتخب التونسي لكرة القدم على نظيره الاوغندي (2-0) في المباراة الودية التي اقيمت بينهما اليوم بملعب المنزه في اطار الاستعداد لنهائيات كاس امم افريقيا (الغابون 2017).وسجل حمزة الاحمر (6) ومحمد علي اليعقوبي (47) هدفي المنتخب التونسي.وسيتبارى المنتخب الوطني مع نظيره المصري يوم 8 جانفي الجاري بالقاهرة في اخر مباراة ودية قبل انطلاق كاس امم افريقيا.ويخوض المنتخب التونسي الدور الاول من النهائيات القارية ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات السنيغال والجزائر وزيمبابوي فيما يلعب المنتخب الاوغندي في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات غانا ومالي ومصر.وينتظر ان يعلن المدرب هنري كاسبرزاك مساء اليوم عن قائمة ال23 لاعبا الذين سيعول عليهم في دورة الغابون."من النقاط الايجابية المسجلة اليوم في المباراة الودية مع اوغندا (2-0) نذكر تواصل النجاعة الهجومية حيث تمكنا من التهديف في مناسبتين. اعتقد ان العمل المنجز خلال التمارين على مستوى الهجوم بدا يؤتي ثماره. انا مرتاح للاداء المقدم خلال الشوط الاول لا سيما من حيث الفرص السانحة للتسجيل لكن النسق الجماعي انخفض خلال الشوط الثاني. هذا الفوز مهم في هذه الفترة من التحضيرات وخاصة من الناحية المعنوية بما انه يمكننا من مواصلة العمل في افضل الظروف.سنسعى خلال المرحلة الاخيرة من التحضيرات الى تدارك بعض النقائص التي لاحت على مستوى صنع اللعب.لقد غيرنا اليوم من الرسم التكتيكي مقارنة بالمقابلات الماضية وذلك بالاعتماد على لاعبين فقط في محور الدفاع عوضا عن ثلاثة وقد تاقلمت المجموعة مع هذه الطريقة التي قد نضطر الى اللعب بها خلال نهائيات الغابون"."رغم الطابع الودي للمباراة فاننا حققنا المهم الا وهو الفوز الذي من شانه ان يساعدنا على مواصلة العمل بكل ثقة في النفس. يجب علينا الوقوف ايضا على بعض المشاكل من اجل تداركها قبل انطلاق نهائيات الغابون. الاجواء طيبة داخل المجموعة ومشجعة على العمل. لقد منحني المدرب وقتا اطول للعب واعتقد انني قدمت ماهو مطلوب مني.يتعين علينا تقديم اداء قوي على الصعيد الهجومي حتى تقرا لنا المنتخبات المنافسة الف حساب في النهائيات." اللقاء لم يكن سهلا بسبب حالة الميدان السيئة لكن الامر الايجابي هو اننا لم نقبل اي هدف. المباراة القادمة مع مصر ستكون المقياس الحقيقي لمعرفة مدى جاهزيتنا لكاس امم افريقيا".حمزة الاحمر (لاعب المنتخب التونسي): " لقد سجلنا اليوم على اثر كرتين ثابتتين ويعد ذلك ورقة رابحة سنعمل على احكام استغلالها في نهائيات الغابون. كما ان الفوز سيمكننا من مواصلة العمل بكل جدية استعدادا لنهائيات الغابون.امامنا مباراة ودية اخرى مع منتخب قوي وله طموحات كبيرة (مصر) قبل انطلاق الامور الجيدة بمواجهة المنتخب السنيغالي يوم 15 جانفي في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية. اعتقد ان مواجهة المنتخب المصري ستكون افضل اعداد لمباراة السنيغال".