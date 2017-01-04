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فيديو اليوم: حاتم بن عرفة ''يكور'' في ''حومتو''
Mercredi 04 Janvier 2017
بــاب نــات
- نشر لاعب فريق " باريسان جرمان" حاتم بن عرفة فيديو وهو يلعب كرة القدم في ملعب صغير "باحد الأحياء التونسية".
وظهر بن عرفة مع عدد من اصدقاء الطفولة وهو يسجل هدفا في مرمى منافسه وسط تشجيع من اهالي الحي.
جدير بالذكر ان فريق "باريسان جرمان" سيخوض مباراة ودية ضد النادي الإفريقي مساء اليوم في ملعب رادس.
Publié le:2017-01-04 12:55:34
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