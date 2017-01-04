دورة قطر المفتوجة - التونسي مالك الجزيري يخرج من الدور الاول

Mercredi 04 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-04 10:00:48

- خرج لاعب التنس التونسي مالك الجزيري (المصنف 58 عالميا) من الدور الاول لدورة قطر المفتوحة والمقامة حاليا على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواشبالدوحة من 2 الى 8 جانفي الجاري وذلك اثر انهزامه امس الثلاثاء امام الالماني فيليب كولشرايبر (32 عالميا) بنتيجة 2-صفر (تفاصيلها 2-6 و6-7).وكان الجزيري قدم أداء مميزا جدا في الشوط الثاني بعد بداية متعثرة وبادل كولشرايبر الفوز بشوط إرساله، ليتعادل اللاعبان بنتيجة (6-6) ويلعبا شوط كسر التعادل، الذي تفوق فيه اللاعب الألماني ليحسم المباراة لصالحه.وأوعز الجزيري، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، خسارته أمام الألماني كولشرايبر إلى افتقاده للتركيز خاصة في ضربات الإرسال، التي لم يكن موفقا فيها، فضلا عن الأخطاء "الساذجة" التي ارتكبها، وفقد على إثرها نقاطا ثمينة للغاية حولت مجرى المباراة، خاصة في الشوط الثاني.واعترف اللاعب التونسي بصعوبة المواجهة امام الألماني كولشرايبر الذي يتمتع بقدرات عالية سواء فنية أو بدنية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الحظ لم يسانده بالقدر الكافي حين وضعته القرعة في مواجهة هذا اللاعب المصنف الـ32 عالميا.وأوضح أنه استفاد كثيرا من المباراة رغم الخسارة، حيث حقق بعض النواحي الإيجابية في الأداء، وذلك بالرغم من الأخطاء الفنية العديدة التي ارتكبها في بعض الفترات في المباراة ، معتبرا أنه لم يستغل نقاط القوة في ادائه خلال المباراة، وأنه سيواصل العمل لرفع مستوى أدائه خلال البطولات المقبلة.وشدد الجزيري في ختام تصريحه، على أنه سيسعى خلال البطولات التي سيخوضها هذا الموسم إلى تحقيق أفضل النتائج من أجل جمع أكبر قدر من النقاط لرفع تصنيفه إلى المراكز الثلاثين الأولى على العالم في نهاية الموسم الجديد.