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الفلبين : فرار أكثر من 130 سجينا جراء هجوم مسلحين على سجن

Mercredi 04 Janvier 2017
وكالات - قامت مجموعة من المسلحين بهجوم على سجن في جنوب الفلبين، ما أسفر عن مقتل حارس وفرار 132 سجينا، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن المسؤولين المحليين، اليوم الأربعاء.
ووقع الهجوم بولاية كوتاباتو جنوب الفلبين، حيث دخل نحو 100 مسلح في تبادل إطلاق النار مع حراس السجن.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في السجن قوله إن الهجوم كان يهدف إلى تحرير أنصار المهاجمين المحتجزين في هذا السجن. وأشار المسؤول إلى أن الهجوم قامت به مجموعة منشقة عن تنظيم "جبهة تحرير مورو الإسلامية" المتشدد الذي يمارس نشاطه في المنطقة. ولم يؤكد العسكريون والشرطة رسميا انتماء المسلحين إلى أي تنظيم. وبدأت عملية القبض على المسلحين والسجناء الذين فروا أثناء الهجوم.



Publié le:2017-01-04 07:52:30

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