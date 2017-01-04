الفلبين : فرار أكثر من 130 سجينا جراء هجوم مسلحين على سجن

ووقع الهجوم بولاية كوتاباتو جنوب الفلبين، حيث دخل نحو 100 مسلح في تبادل إطلاق النار مع حراس السجن.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في السجن قوله إن الهجوم كان يهدف إلى تحرير أنصار المهاجمين المحتجزين في هذا السجن. وأشار المسؤول إلى أن الهجوم قامت به مجموعة منشقة عن تنظيم "جبهة تحرير مورو الإسلامية" المتشدد الذي يمارس نشاطه في المنطقة. ولم يؤكد العسكريون والشرطة رسميا انتماء المسلحين إلى أي تنظيم. وبدأت عملية القبض على المسلحين والسجناء الذين فروا أثناء الهجوم.
Publié le:2017-01-04 07:52:30
Par:aymenS (Tunisia ) Par Mobile
Sur: تكوين لجان مختصة في إطار مخطط اصلاح التعليم العالي