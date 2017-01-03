Radio Babnet Tunisie  On Air: Najet - Najat Al Saghera  
Sport

الترجي الرياضي يتعاقد رسميا مع فوزي البنزرتي

Mardi 03 Janvier 2017
بــاب نــات - اعلن الترجي الرياضي التونسي رسميا عن تعيين المدرب فوزي البنزرتي على راس الاطار الفني لفريق الاكابر خلفا لعمار السويح الذي تم الاستغناء عن خدماته يوم امس.

واوضح الترجي مساء اليوم الثلاثاء في موقعه على شبكة الانترنت ان " البنزرتي وقع عقدا مع الترجي يمتد على موسمين ونصف".
وسيعقد المدرب الجديد للفريق غدا الاربعاء (س 12) ندوة صحفية بالضاحية الشمالية للعاصمة قبل الاشراف على الحصة التدريبية الاولى على راس الفريق بملعب زويتن.
وكانت مصادر اعلامية ومواقع الكترونية نقلت منذ يوم امس خبر تحول فوزي البنزرتي (المدرب السابق للنجم الساحلي) الى الترجي ليكون بديلا لعمار السويح المتوج مع الترجي بلقب كاس تونس 2016 وسبق للبنزرتي الذي يحتفل اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده ال 67 (مولود يوم 3 جانفي 1950) ان درب الترجي الرياضي التونسي في اربع مناسبات سابقة اخرها موسم 2010 وتحصل مع فريق باب سويقة على لقب البطولة الوطنية في اربع مناسبات وكاس رابطة الابطال سنة 1994 .




Publié le:2017-01-03 19:41:02

festival-2df1c3a77bde8201cdc149bfc7847980-2017-01-03 19:41:02
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136340



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12935,7

  • (30/12)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,43010 DT        1$ =2,33888 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30/12)   209,3 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136340 478|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires