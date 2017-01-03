الترجي الرياضي يتعاقد رسميا مع فوزي البنزرتي

Mardi 03 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-03 19:41:02

- اعلن الترجي الرياضي التونسي رسميا عن تعيين المدرب فوزي البنزرتي على راس الاطار الفني لفريق الاكابر خلفا لعمار السويح الذي تم الاستغناء عن خدماته يوم امس.واوضح الترجي مساء اليوم الثلاثاء في موقعه على شبكة الانترنت ان " البنزرتي وقع عقدا مع الترجي يمتد على موسمين ونصف".وسيعقد المدرب الجديد للفريق غدا الاربعاء (س 12) ندوة صحفية بالضاحية الشمالية للعاصمة قبل الاشراف على الحصة التدريبية الاولى على راس الفريق بملعب زويتن.وكانت مصادر اعلامية ومواقع الكترونية نقلت منذ يوم امس خبر تحول فوزي البنزرتي (المدرب السابق للنجم الساحلي) الى الترجي ليكون بديلا لعمار السويح المتوج مع الترجي بلقب كاس تونس 2016 وسبق للبنزرتي الذي يحتفل اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده ال 67 (مولود يوم 3 جانفي 1950) ان درب الترجي الرياضي التونسي في اربع مناسبات سابقة اخرها موسم 2010 وتحصل مع فريق باب سويقة على لقب البطولة الوطنية في اربع مناسبات وكاس رابطة الابطال سنة 1994 .