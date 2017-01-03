رسالة إلى وزير التربية المندوبية الجهوية للتعليم بسيدي بوزيد عش فساد و وزارة فوق الوزارة

Mardi 03 Janvier 2017





Publié le:2017-01-03 19:06:41

أيها الوزير أي مصداقية تتشدق بها و الحال أن مندوبك الحالي غارق في الفساد لإلى أذنيههذا المندوب عمد إلى مخالفة القرار الوزاري الصادر عنك بخصوص شطب و عزل أبنة المندوب الكريمة "معلمة معوضة" مارست الملاكمة على تلاميذنا فلذات أكبادنا و تسببت في فقدان أحد التلاميذ عينه ، و تهافتت المندوبية الموقرة بإطاراتها و كفاءاتها قصد طمس معالم الجريمة و منع الطفل من التشكي و هرسلة عائلته بالترغيب و الترهيب .و للتذكير فقد كان المندوب الحالي والد المعلمة المعوضة متفقدا يشغل ساعتها خطة مالي و إداري ، قبل أن تجازونه هذه السنة بخطة المندوب الجهوي ، وهو ما إعتبره ضوءا أخضر لمخالفة قراركم الوزاري في عول إبنته و قام بإدماجها في خطة معلمة معوضة هذه السنة بدل والدتها المصونة التي متعها بإجازة مرضية طزيلة الأمد خالصة الأجر.أيها الوزير عن أي مصداقية تتحدث و أنت تتجاوزك الأحداث و عاجز عن أخذ أي قرار في خصوص هذا المندوب المتمرد .أيها الوزير أولم يكن الأولى إسناد النيابة لأبناء هذا الشعب من المعلمين الذين يحتجون بشكل يومي أمام المندوبية و منهم من نفذ إضراب جوع وحشي و لا من مجيب...أيها الوزير ، أولم يكن من الأجدر بك و في إطار محاربة الفساد إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة ؟لا يليق بوزير التربية هذا الاستعفاء و الصمت المريب ، فإن كنت تجهل هذه الأمور فتلك مصيبة ، و إن كنت تعلم و لا تتدخل ، فتلك مصيبة أعظم ...أيها الوزير ، لا أعرف من أين أبدأ لكثرة المواضيع المتعلقة بشبهات الفساد داخل المؤسسات التربوية بسيدي بوزيد ، فصيرك علي في الحلقات القادمة لتبويبها لعلك تستفيق ...