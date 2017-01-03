وزير الشؤون الثقافية يعلن عن إمضاء القانونين الأساسيين للمنشطين الثقافيين والمعاهد الموسيقية

Mardi 03 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-03 19:06:28

- أعلن وزير الشؤون الثقافية، محمد زين العابدين، في تصريح خاص لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن إمضاء القانون الأساسي للمنشطين الثقافيين من قبل وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة وكذلك الشأن بالنسبة إلى النظام الأساسي الخاص بالمعاهد الموسيقية والبالغ عددها 11 معهدا بما فيها المعاهد الجهوية.ودعا الوزير النقابة العامة للثقافة إلى مراجعة قرار إضراب كافة الأعوان العاملين في القطاع الثقافي، المبرمج ليومي 10 و11 جانفي الجاري، خاصة وأنه يجري حاليا التفاوض حول الأنظمة الأساسية لسلك المكتبيين والموثقين وسلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية.وأبرز في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء أن هذا الملف "ظل عالقا منذ سنة 2011" مؤكدا على سعي الوزارة لإيجاد حلول لهذه المسائل.وطالب ممثلي النقابة بـ"هدنة" حتى يتسنى النهوض بالعمل الثقافي، معولا على التواصل الإيجابي معهم في هذا الخصوص "لتكون سنة 2017 سنة حقيقية للفعل الثقافي"، وفق قوله.كما عبر عن أمله في أن تلتزم النقابة بالعودة إلى نظام العمل المعتاد وخاصة في نهاية الأسبوع (مساء السبت ويوم الأحد) بدور الثقافة والمكتبات العمومية.وكانت النقابة العامة للثقافة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل لوحت أمس الاثنين باعتزامها تنفيذ إضراب يومي 10 و11 جانفي مطالبة سلطة الإشراف بإصدار مشاريع الأوامر الخاصة بمراجعة الأنظمة الأساسية لأسلاك المكتبيين والموثقين والمنشطين الثقافيين وأعوان وزارة الشؤون الثقافية ومحافظي التراث.وبتفعيل المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، وذلك بإصدار مشاريع الأوامر الخاصة بإحداث مختلف أصناف مؤسسات العمل الثقافي وبتنظيمها الإداري والمالي.