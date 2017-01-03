Radio Babnet Tunisie  On Air: Farid - Banady 3alik  
Culture

فيلم ''نحبك هادي'' ضمن القائمة النهائية للأفلام الفرنكفونية المتنافسة على جائزة الأنوار للصحافة الدولية الفرنسية

Mardi 03 Janvier 2017
بــاب نــات - تم اختيار الفيلم الروائي الطويل "نحبك هادي" للمخرج التونسي محمد بن عطية ضمن قائمة الأفلام الفرنكفونية المتنافسة على جائزة الدورة 22 لمهرجان الأنوار للصحافة الدولية الفرنسة، والتي سيتم منحها بعنوان سنة 2017، يوم 30 جانفي الجاري خلال حفل تنظمه أكاديمية الأنوار.

ويتنافس 80 فيلما على نيل جائزة الأنوار التي تمنحها الصحافة الدولية الفرنسية، وهي جائزة تم بعثها سنة 1995 ببادرة من المنتج السينمائي الفرنسي دانيال توسكان دوبلانتيي والصحفي الأمريكي إدوارد بيهر.
"نحبك هادي" فيلم روائي من إنتاج مشترك تونسي فرنسي بلجيكي، كان قد حصد عددا من الجوائز سنة 2016 من بينها جائزة أفضل فيلم في الدورة 66 لمهرجان برلين وجائزة أفضل عمل ضمن المسابقة الدولية للدورة 22 لمهرجان الفيلم الدولي بأثينا (اليونان).
وجدير بالذكر أن أكاديمية الأنوار، المنظمة لهذه المسابقة، تحظى بدعم عديد الهياكل منها وزارة الثقافة والاتصال الفرنسية وبلدية باريس والمعهد الدولي للصورة والصوت وجمعية الصحافة الأجنبية وغيرها.



Publié le:2017-01-03 18:20:16

festival-a6f393c8a5d29e3415502e19c6edbcaa-2017-01-03 18:20:16
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136329



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12935,7

  • (30/12)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,43010 DT        1$ =2,33888 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30/12)   209,3 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136329 116|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires