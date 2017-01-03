كاس امم افريقيا 2017/ يوسف الزواوي " ننتمي الى مجموعة حديدية و سنتعامل مع كل مباراة على حدة

Mardi 03 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-03 18:17:16

- افاد يوسف الزواوي المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم ان " المنافسة في المجموعة الثانية خلال نهائيات كاس امم افريقيا الغابون 2017 ستكون شديدة في ظل تواجد منتخبات قوية وهو ما يملي على المنتخب التونسي التعامل مع كل مباراة على حده اذ لا مجال للحديث عن هدف بعينه لبلوغه في النهائيات لان ذلك قد يخلق ضغطا كبيرا على اللاعبين".واشار الزواوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) على هامش متابعته للتحضيرات الحالية التي يجريها منتخب نسور قرطاج في العاصمة ان " المجموعة الثانية التي سنواجه فيها منتخبات الجزائر و السنغال وزمبابوي تعد حديدية باعتبار قوة كل هذه المنتخبات وتقارب مستوياتها وهذا لا يمكن باية حال ان يدخل الشك بخصوص حظوظنا .. يتعين على المنتخب التونسي الاجتهاد لملامسة ما يصبو اليه في هذه النهائيات وكل مرحلة لها خصوصياتها. يجب دخول غمار /الكان/ بمثل هذه العقلية الانتصارية ".وتابع المدير الفني للجامعة " تحضيرات المنتخب التونسي تسير بشكل ايجابي للغاية لاسيما في ظل الجاهزية العالية التي اتسم بها اداء كل من يوسف المساكني ونعيم السليتي وهو ما منح المنتخب اضافة نوعية على المستوى الهجومي و يتعين علينا استثمار النقاط الايجابية من ذلك القيمة الفنية للزاد البشري وهو ما من شانه ان يعطي حلولا اضافية للناخب الوطني بتواجد ثلاثي متميز شان المساكني والسليتي ولاعب سندرلاند الانقليزي وهبي الخزري".واضاف الزواوي الذي سبق له الاشراف على المنتخب التونسي كمدرب سنوات 1984/1986 و 1993/1994 و 2002 ان " المدرب هنري كسبرجاك نجح في تكوين نواة اساسية للمنتخب الوطني حيث ان الاسماء التي بات يعول عليها هي نفسها في مختلف المواعيد كما ان مسيرته تعد موفقة بالتاهل الى النهائيات القارية و امتلاك حظوظ وافرة للذهاب الى مونديال روسيا 2018 بعد الانطلاقة الموفقة ومهما يكن من امر بشان المردود الجماعي الذي قد تختلف حوله الاراء فان لغة النتائج تؤكد الصحة الجيدة التي يمر بها المنتخب التونسي".كما شدد المدير الفني ان " المنتخب التونسي يمتلك استمرارية واضحة في المشاركات الافريقية واصبح يمتلك اليات لعب واضحة يتعين توظيفها بطريقة ذكية لتحقيق الانتصارات وفق فلسفة الناخب الوطني الذي يبقى هو المسؤول الاول و الوحيد على المنتخب فهو يعي النقائص الموجودة ويدرك نقاط القوة و يجب ان نبني خلال هذه الفترة الحساسة من عمر التحضيرات على كل ما هو ايجابي".وختم قائلا " لا مجال للحديث عن منتخب /صغير/ يشارك في نهائيات كاس امم افريقيا فلكل مباراة حقيقتها والمنتخب التونسي يمتلك طموحات مشروعة في موعد الغابون وسنسعى لتحقيق الفوز في كل المباريات و التحضيرات الحالية تمهد لبلوغ الهدف المنشود.ستكون الانطلاقة الحقيقية يوم 15 جانفي الجاري بملاقاة منتخب السنيغال".ويذكر ان المنتخب التونسي يلاقي غدا الاربعاء نظيره الاوغندي في مباراة ودية سيحتضنها ملعب المنزه انطلاقا من الساعة الثانية والنصف ظهرا ويديرها الحكم الموريتاني اسماعيل ديالو بمساعدة مواطنيه الشيخ بان وبابكر سار على ان يختتم زملاء ايمن عبد النور تحضيراتهم باجراء مباراة ودية يوم 8 جانفي الجاري في القاهرة ضد نظيره المصري ثم تشد البعثة التونسية الرحال الى مدينة "فرانسفيل" الغابونية يوم الاربعاء 11 جانفي الجاري على متن طائرة خاصة.