سليم الرياحي لن يوجّه دعوة للشخصيات الرسمية بالدولة ،لمتابعة لقاء الإفريقي والـ''PSG''

وجاء في بيان الهيئة المديرة يوم الاثنين، أنه سيتم تخصيص المنصة الرئيسية لضيوف الفريق الفرنسي وضيوف النادي خاصة أن المباراة تكتسي طابعا رياضيا بعيدا عن الإجراءات البروتوكولية والرسمية.
ودعت الهيئة المديرة لفريق باب الجديد وزارة الداخلية إلى السهر على تأمين دخول الجماهير والتفاعل الإيجابي معهم خاصة أن اللقاء سيسوّق لتونس كوجهة سياحية.
وتبث القناة الوطنية الأولى مباشرة مساء الأربعاء 4 جانفي 2017 بداية من الساعة 19.00 المباراة الودية الدولية التي تجمع بين النادي الإفريقي و باريس سان جيرمان
كما تبث الوطنية الأولى أجواء ما قبل المبارة من خلال أستوديو تحليلي مباشرة من الملعب الأولمبي برادس يستضيف فيه رازي القنزوعي بداية من الساعة 18.00 نخبة من المحللين الرياضيين
Publié le:2017-01-03 11:39:08
Par:amor2 (Switzerland )
Sur: عرف بنشر فيديوهات تحتوي الكلام بذيء... استقبال جماهيري لربيع بودن في مطار تونس قرطاج ؟؟؟