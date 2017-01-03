Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim - Nebtedi Mnin Elhikaya  
Sport

سليم الرياحي لن يوجّه دعوة للشخصيات الرسمية بالدولة ،لمتابعة لقاء الإفريقي والـ''PSG''

Mardi 03 Janvier 2017
بــاب نــات - قرّرت هيئة سليم الرياحي عدم توجيه الدعوة للشخصيات الرسمية لحضور المباراة الودية التي ستجمع النادي الإفريقي بنادي باريس سان جيرمان يوم الأربعاء القادم بالملعب الأولمبي برادس.

وجاء في بيان الهيئة المديرة يوم الاثنين، أنه سيتم تخصيص المنصة الرئيسية لضيوف الفريق الفرنسي وضيوف النادي خاصة أن المباراة تكتسي طابعا رياضيا بعيدا عن الإجراءات البروتوكولية والرسمية.

ودعت الهيئة المديرة لفريق باب الجديد وزارة الداخلية إلى السهر على تأمين دخول الجماهير والتفاعل الإيجابي معهم خاصة أن اللقاء سيسوّق لتونس كوجهة سياحية.
وتبث القناة الوطنية الأولى مباشرة مساء الأربعاء 4 جانفي 2017 بداية من الساعة 19.00 المباراة الودية الدولية التي تجمع بين النادي الإفريقي و باريس سان جيرمان


كما تبث الوطنية الأولى أجواء ما قبل المبارة من خلال أستوديو تحليلي مباشرة من الملعب الأولمبي برادس يستضيف فيه رازي القنزوعي بداية من الساعة 18.00 نخبة من المحللين الرياضيين


Publié le:2017-01-03 11:39:08

festival-0e32a5a5e67ebb50f1bec01978e6daad-2017-01-03 11:39:08
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136309



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12935,7

  • (30/12)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,43010 DT        1$ =2,33888 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30/12)   209,3 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136309 1839|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires