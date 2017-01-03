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نور المالكي : قطر أرادت تهريب صدام حسين وانقاذه من حبل المشنقة بمساعدة دولية فأسرعنا بإعدامه

Mardi 03 Janvier 2017
بــاب نــات - كشف رئيس الوزراء العراقي السابق " نوري المالكي" في مؤتمر بمناسبة مرور عشر سنوات على إعدام الرئيس صدام حسين بان قطر حاولت تهريب "صدام" الى خارج العراق بالتعاون مع مجلس الأمن الدولي.

وأضاف نور المالكي " كانت هنالك محاولات لتأجيل إعدام صدام حسين 15 يوما فرفضت وقررت إعدامه يوم العيد صباحا مشيرا بان الخطة تتمثل في إصدار قرار يرفض الحكم القضائي بإعدام صدام حسين.
وتابع المالكي " قطر حاولت دفع أموال ضخمة لتهريب صدام حسين من سجنه لكني قررت إعدامه بعد ساعات مضيفا " قررت ان اذهب بنفسي الى السجن واخذ صدام الى حبل المشنقة في حال جاء قرار بإطلاق سراحه.
وختم المالكي " قطر ومن يساندها أرادت ان تتحقق المؤامرة وان تنقذ صدام حسين من حبل المشنقة لكن قراري كان اكثر سرعة.





Publié le:2017-01-03 11:25:24

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1 de 1 commentaires pour l'article 136308

Ibn Tounes  (Austria)  |Mardi 03 Janvier 2017 à 11h 38m | Par           
Voila comment les élites Arabes/Chi'ites raisonnent! La manière dont Saddam et Gaddafi étaient tues ne laissera que la division et les rancunes pour les prochaines générations!



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