نور المالكي : قطر أرادت تهريب صدام حسين وانقاذه من حبل المشنقة بمساعدة دولية فأسرعنا بإعدامه

وأضاف نور المالكي " كانت هنالك محاولات لتأجيل إعدام صدام حسين 15 يوما فرفضت وقررت إعدامه يوم العيد صباحا مشيرا بان الخطة تتمثل في إصدار قرار يرفض الحكم القضائي بإعدام صدام حسين.
وتابع المالكي " قطر حاولت دفع أموال ضخمة لتهريب صدام حسين من سجنه لكني قررت إعدامه بعد ساعات مضيفا " قررت ان اذهب بنفسي الى السجن واخذ صدام الى حبل المشنقة في حال جاء قرار بإطلاق سراحه.
وختم المالكي " قطر ومن يساندها أرادت ان تتحقق المؤامرة وان تنقذ صدام حسين من حبل المشنقة لكن قراري كان اكثر سرعة.
Publié le:2017-01-03 11:25:24
Par:amor2 (Switzerland )
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