نور المالكي : قطر أرادت تهريب صدام حسين وانقاذه من حبل المشنقة بمساعدة دولية فأسرعنا بإعدامه

Mardi 03 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-03 11:25:24

- كشف رئيس الوزراء العراقي السابق " نوري المالكي" في مؤتمر بمناسبة مرور عشر سنوات على إعدام الرئيس صدام حسين بان قطر حاولت تهريب "صدام" الى خارج العراق بالتعاون مع مجلس الأمن الدولي.وأضاف نور المالكي " كانت هنالك محاولات لتأجيل إعدام صدام حسين 15 يوما فرفضت وقررت إعدامه يوم العيد صباحا مشيرا بان الخطة تتمثل في إصدار قرار يرفض الحكم القضائي بإعدام صدام حسين.وتابع المالكي " قطر حاولت دفع أموال ضخمة لتهريب صدام حسين من سجنه لكني قررت إعدامه بعد ساعات مضيفا " قررت ان اذهب بنفسي الى السجن واخذ صدام الى حبل المشنقة في حال جاء قرار بإطلاق سراحه.وختم المالكي " قطر ومن يساندها أرادت ان تتحقق المؤامرة وان تنقذ صدام حسين من حبل المشنقة لكن قراري كان اكثر سرعة.