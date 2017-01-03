الأمن التركي ينشر صورة جديدة لمنفذ هجوم إسطنبول

Mardi 03 Janvier 2017

وكالات





Publié le:2017-01-03 11:09:41

- نشر الأمن التركي صورة جديدة لمنفذ الاعتداء المسلح الذي استهدف ناديًا ليليًا بمنطقة "أورطه كوي" في مدينة إسطنبول خلال الساعات الأولى من فجر الأحد.وفي إطار التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام في إسطنبول ومكتب مكافحة الإرهاب في الولاية، تمكنت الفرق التابعة لشعبة مكافحة الإرهاب، يوم الاثنين، من الحصول على الصورة الأوضح لمنفذ الهجوم.وتمكن فريق شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، من خلال الصورة التي تم الحصول عليها عبر كاميرات المراقبة التابعة للأمن، من تحديد أوصاف المشتبه به ورؤية وجهه وملامحه بوضوح.وأدى الاعتداء إلى مقتل 39 شخصا، من بيهم 25 أجنبيا معظمهم من السياح الذين كانوا يحتفلون بقدوم العام الجديد في إسطنبول. كما جُرح 69 شخصاً بينهم أربعة في حالة حرجة.